Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Frankurt, Olympiakos ve Antwerp ile tur atlamak için mücadele edecek olan Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında olacak. Sarı-lacivertli takım Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü...

16 Eylül | Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül | Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim | Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık | Fenerbahçe - Frankfurt