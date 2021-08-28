Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
Giriş Tarihi: 28.8.2021 13:34 Son Güncelleme: 28.8.2021 13:35

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16 Eylül'de evinde Lazio ile, sarı-lacivertliler ise 16 Eylül'de deplasmanda Frankfurt ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ve Randers'ı saf dışı bırakan Galatasaray'ın rakipleri belli olmuştu. Temsilcilerimizin fikstürleri de açıklandı.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşlenen sarı-kırmızılı takım ilk maçını sahasında oynayacak. Galatasaray, 16 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü...

16 Eylül - 19.45 | G.Saray - Lazio
30 Eylül - 22.00 | Marsilya - G.Saray
21 Ekim - 22.00 | L.Moskova - G.Saray
4 Kasım - 19.45 | G.Saray - L.Moskova
25 Kasım - 19.45 | G.Saray - Marsilya
9 Aralık - 22.00 | Lazio - G.Saray

Frankurt, Olympiakos ve Antwerp ile tur atlamak için mücadele edecek olan Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında olacak. Sarı-lacivertli takım Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü...

16 Eylül | Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık | Fenerbahçe - Frankfurt

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika: Ronaldo transferi sonrası Avrupa'da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı YKS tercih sonuçları için tarih verdi!
Son dakika haberleri | Kavurucu sıcaklar geliyor: 5 bölgeye kritik uyarı...
Son dakika haberi! Joe Biden "Karşılık verilecek" demişti! ABD duyurdu: "Hedefi öldürdük"
Son dakika! Antalya'daki yangında kül olmuştu! 15 günde tamamlandı: "İnsan oturmaya kıyamaz"
Son dakika: Usta yazardan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Bu grupta şansı olmaz..."
Son dakika: Helsinki maçı sonrası Mesut Özil sözleri! 'Yıldız futbolcu kontenjanından...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA