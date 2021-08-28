Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki'yi eleyen Fenerbahçe ve Randers'ı saf dışı bırakan Galatasaray'ın rakipleri belli olmuştu. Temsilcilerimizin fikstürleri de açıklandı.
Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşlenen sarı-kırmızılı takım ilk maçını sahasında oynayacak. Galatasaray, 16 Eylül'de Türk Telekom Stadı'nda Lazio'yu konuk edecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü...
16 Eylül - 19.45 | G.Saray - Lazio
30 Eylül - 22.00 | Marsilya - G.Saray
21 Ekim - 22.00 | L.Moskova - G.Saray
4 Kasım - 19.45 | G.Saray - L.Moskova
25 Kasım - 19.45 | G.Saray - Marsilya
9 Aralık - 22.00 | Lazio - G.Saray
Frankurt, Olympiakos ve Antwerp ile tur atlamak için mücadele edecek olan Fenerbahçe ise Almanya deplasmanında olacak. Sarı-lacivertli takım Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü...
16 Eylül | Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık | Fenerbahçe - Frankfurt