Geçen sezonun flaş ekipleri karşı karşıya! Hatayspor-Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok takıma zorluk çıkaran Hatayspor ve Alanyaspor, yeni sezona beklentilerin altında girdi. Alanyaspor'un ligde 3 puanı bulunurken, Hatayspor'un henüz galibiyeti yok ve 1 puanı bulunuyor.
Saat 21.45'te başlayan mücadele, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynuyor. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.
CANLI | HATAYSPOR 3-0 ALANYASPOR
4' Adama Traore
18' Lobzhanidze
42' Ruben Ribeiro
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İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Ribeiro, Onur, Lobjanizde, El Kaabi, Mame Diouf
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Joao Pedro, Davidson