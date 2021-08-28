Geçen sezonun flaş ekipleri karşı karşıya! Hatayspor-Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok takıma zorluk çıkaran Hatayspor ve Alanyaspor, yeni sezona beklentilerin altında girdi. Alanyaspor'un ligde 3 puanı bulunurken, Hatayspor'un henüz galibiyeti yok ve 1 puanı bulunuyor.

Saat 21.45'te başlayan mücadele, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynuyor. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

CANLI | HATAYSPOR 3-0 ALANYASPOR

4' Adama Traore

18' Lobzhanidze

42' Ruben Ribeiro

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Ribeiro, Onur, Lobjanizde, El Kaabi, Mame Diouf

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Joao Pedro, Davidson