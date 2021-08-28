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Giriş Tarihi: 28.8.2021 21:46 Son Güncelleme: 28.8.2021 22:28

Geçen sezonun flaş ekipleri karşı karşıya! Hatayspor-Alanyaspor (CANLI)

Geçen sezonun flaş ekipleri karşı karşıya! Hatayspor-Alanyaspor CANLI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan Hatayspor ve Alanyaspor, oynadıkları futbolla birçok futbolseverin takdirini kazanmıştı. Bu sezona beklenenin altında giren iki takım, 3 puan için sahaya çıkıyor. Hatayspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma saat 21.45'te başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birçok takıma zorluk çıkaran Hatayspor ve Alanyaspor, yeni sezona beklentilerin altında girdi. Alanyaspor'un ligde 3 puanı bulunurken, Hatayspor'un henüz galibiyeti yok ve 1 puanı bulunuyor.

Saat 21.45'te başlayan mücadele, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynuyor. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

CANLI | HATAYSPOR 3-0 ALANYASPOR

4' Adama Traore
18' Lobzhanidze
42' Ruben Ribeiro

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İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Ribeiro, Onur, Lobjanizde, El Kaabi, Mame Diouf

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Joao Pedro, Davidson

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Geçen sezonun flaş ekipleri karşı karşıya! Hatayspor-Alanyaspor (CANLI)
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