Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Golcü transferi yoksa ben varım!
Giriş Tarihi: 28.8.2021

Golcü transferi yoksa ben varım!

VOLKAN DEMİR
Golcü transferi yoksa ben varım!

F.Bahçe, henüz forvet alamadı. Pereira ise “Atom Karınca” lakaplı Ekvadorlu yıldıza sarıldı. 31 yaşındaki oyuncu, Altay’a karşı da sarı-lacivertli takımın en büyük gol umudu olacak

Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enner Valencia oldu. Tecrübeli futbolcu, hat-trick yaparak "Golcü transferi yoksa ben varım" mesajı verirken, başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. "Atom Karınca" lakaplı 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Altay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu durumunda.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Başkan Ali Koç ve ekibi ise transferin bitimine 12 gün kala başta santrfor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an için imza aşamasına getirdiği bir golcü yok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez hattrick yapan Enner Valencia ile yola devam edecek.

BİR SORU - BİR CEVAP
GÜRCAN BİLGİÇ: Mutlaka alınmalı
Fenerbahçe'nin forvete ihtiya var mı? Yoksa Enner Valencia ve eldekiler yeterli mi?
Fenerbahçe yönetimi, gerekiyorsa dört oyuncu için ayırdığı bütçeyi, bir santrfora kullanmalı. Bu takımın iki sezondur hücum etmesinde, pozisyon bulmasında problem yok. 10 şutta 1 gol ortalaması ile oynuyor. Bu sayıyı dörde çekemezse başarılı olması zor. Bu nedenle taraftara da takıma da güven verecek, zor maçlarda problem çözecek, Mesut Özil gibi bir asist uzmanının verimli olmasını sağlayacak bir oyuncu getirmeliler. Ali Koç'un "Ummadığınız isimler gelebilir" cümlesi nedeniyle Fenerbahçe'nin, kendini kanıtlamış bir ismi alacağını düşünüyorum.

SAMURAY GÜN SAYIYOR
Ozan Tufan'ın, İngiliz ekibi Watford'a transfer olmasının ardından ön liberodaki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmak isteyen Fenerbahçe, bu transferde önemli mesafe kat etti. Portekiz basınına göre Santa Clara'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu hafta içi İstanbul'a gelip sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'den son dakika | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi sonrası Avrupa'da domino etkisi! Mbappe, Hazard, Haaland ve Richarlison...
Son dakika: Fenerbahçe forvet transferinde dünya deviyle yarışıyor! Lukaku'nun yerine...
Akıllara durgunluk veren olay! Acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Başkan Erdoğan Bosna Hersek'te duyurdu! Kabil'deki terör saldırısında ölü sayısı 170'e yükseldi
Son dakika | Ödeme bekleyenler dikkat! SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı...
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferinde ters köşe! Manchester United dev transferi açıkladı
YKS tercih sonuçları tıkla sorgula! 2021 (sonuc.osym.gov.tr) ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün yayınlanır?
Son dakika... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri! Valbuena ve Onyekuru geliyor...
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müjdeyi duyurdu: İlk kez alınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Golcü transferi yoksa ben varım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA