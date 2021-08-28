Golcü transferi yoksa ben varım!

F.Bahçe, henüz forvet alamadı. Pereira ise “Atom Karınca” lakaplı Ekvadorlu yıldıza sarıldı. 31 yaşındaki oyuncu, Altay’a karşı da sarı-lacivertli takımın en büyük gol umudu olacak
Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı Helsinki maçının kahramanı Enner Valencia oldu. Tecrübeli futbolcu, hat-trick yaparak "Golcü transferiyoksa ben varım" mesajı verirken, başta yönetim olmak üzere camianın büyük kısmına rahat bir nefes aldırdı. "Atom Karınca" lakaplı 31 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Altay maçında da Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu durumunda.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Başkan Ali Koç ve ekibi ise transferin bitimine 12 gün kala başta santrfor olmak üzere birçok bölge için yoğun görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe'nin şu an içinimza aşamasına getirdiği bir golcüyok. Ancak birkaç aday üzerinde pazarlıklar devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira dört gözle yeni forveti beklerken bu süreçte kariyerinde ilk kez hattrickyapan Enner Valencia ile yola devam edecek.
BİR SORU - BİR CEVAP
GÜRCAN BİLGİÇ: Mutlaka alınmalı Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacıvar mı? Yoksa Enner Valencia veeldekiler yeterli mi? Fenerbahçe yönetimi, gerekiyorsa dört oyuncu için ayırdığı bütçeyi, bir santrfora kullanmalı. Bu takımın iki sezondur hücum etmesinde, pozisyon bulmasında problem yok. 10 şutta 1 gol ortalaması ile oynuyor. Bu sayıyı dörde çekemezse başarılı olması zor. Bu nedenle taraftara da takıma da güven verecek, zor maçlarda problem çözecek, Mesut Özil gibi bir asist uzmanının verimli olmasını sağlayacak bir oyuncu getirmeliler. Ali Koç'un "Ummadığınızisimler gelebilir" cümlesi nedeniyle Fenerbahçe'nin, kendini kanıtlamış bir ismi alacağını düşünüyorum.
SAMURAY GÜN SAYIYOR
Ozan Tufan'ın, İngiliz ekibi Watford'a transfer olmasının ardından ön liberodaki boşluğu Japon oyuncu Hidemasa Morita ile doldurmak isteyen Fenerbahçe, bu transferde önemli mesafe kat etti. Portekiz basınına göre Santa Clara'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu hafta içi İstanbul'a gelip sarı-lacivertli ekibe imza atacak.