İlkay Gündoğan kaldığı yerden devam ediyor! (Manchester City - Arsenal Canlı)

Mikel Arteta'nın koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Kolasinac'ın da ilk 11'de başladığı maçta Manchester City, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Maça çok hızlı başlayan Manchester City, İlkay Gündoğan ve Ferran Torres'in golleriyle ilk 12 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
KAPTAN İLKAY GÜNDOĞAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR!
Geçen sezon Manchester City'nin en golcü oyuncuları arasında yer alan İlkay Gündoğan, kaldığı yerden devam ediyor. Deneyimli orta saha Arsenal filelerini de sarsmayı başardı.
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.
Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Kolašinac, Cedric, Xhaka, Smith Rowe, Tierney, Saka, Odegaard, Aubameyang.