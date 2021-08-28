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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:57

İlkay Gündoğan kaldığı yerden devam ediyor! (Manchester City - Arsenal Canlı)

İlkay Gündoğan kaldığı yerden devam ediyor! Manchester City - Arsenal Canlı

Premier Lig'de Manchester City, kendi sahasında Arsenal'i ağırlıyor. Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakibi Manchester United'a kaptıran maviler, taraftarı önünde maça çok hızlı başladı. Guardiola'nın öğrencileri İlkay Gündoğan'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 12. dakikada da Ferran Torres sahneye çıktı.

Mikel Arteta'nın koltuğu sallanıyor! Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Kolasinac'ın da ilk 11'de başladığı maçta Manchester City, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Maça çok hızlı başlayan Manchester City, İlkay Gündoğan ve Ferran Torres'in golleriyle ilk 12 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

KAPTAN İLKAY GÜNDOĞAN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR!

Geçen sezon Manchester City'nin en golcü oyuncuları arasında yer alan İlkay Gündoğan, kaldığı yerden devam ediyor. Deneyimli orta saha Arsenal filelerini de sarsmayı başardı.

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Grealish, Torres, Jesus.

Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Kolašinac, Cedric, Xhaka, Smith Rowe, Tierney, Saka, Odegaard, Aubameyang.

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İlkay Gündoğan kaldığı yerden devam ediyor! (Manchester City - Arsenal Canlı)
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