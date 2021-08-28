İşimiz zor ama imkânsız değil

Avrupa’da üç takımla gruplarda mücadele edecek olan Türkiye, en az iki temsilcisinin turu geçmesi halinde 15’nci Hırvatistan’ı geçme şansı yakalayacak ve büyük avantaj elde edecek
İki takımımızın elendiği Avrupa haftasında G.Saray ve F.Bahçe yoluna devam ederken, Türkiyede ülke sıralamasında 18.basamaktan 17'nciliğe yükseldi. Bu sonuçlarla üst sıralar için de şansımızı bir hayli arttırdık.
HIRVATISTAN İLE FARK AZALDI
Sıralamada 15'inci olması halinde 2021-2022 sezonuşampiyonunu ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'ne3. ön elemeden gönderecek olan Türkiye, 16.olursa da 2. ön eleme turundan turnuvaya katılacak.Türkiye'nin 23.100 puanla 17. olduğu tabloda15. sırada yer alan 24.400 puanlı Hırvatistan ile arasında1.300 puanlık fark bulunuyor.
TAKİPÇİLER HEMEN ARKAMIZDA Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olan Türkiye'nin Hırvatistan'ı yakalaması için bu üçlüdenen az ikisinin üst tura çıkması gerekiyor. Ekiplerimiz gruplardan istediğini alamaması halinde arkamızdan gelen Çekya (23.000), İsveç (22.625), Norveç (22.500) ve Yunanistan'a (22.450) geçilmemiz ise an meselesi.