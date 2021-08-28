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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Kartal ilk maçında Dortmund’u ağırlıyor

Kartal ilk maçında Dortmund’u ağırlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlılar, ilk maçında 15 Eylül'de Alman ekibi Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 28 Eylül'de Hollanda deplasmanında Ajax'ın konuğu olurken, 19 Ekim'de Sporting'i ağırlayacak. İşte diğer maçların tarihleri: 3 Kasım: Sporting-Beşiktaş, 24 Kasım: Beşiktaş-Ajax, 7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş.

'BEŞİKTAŞ GRUPTA SÜRPRİZ YAPABİLİR'
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Hollanda basınına takımlar hakkında değerlendirmede bulundu. Dortmund'u grubun favorisi olarak gösteren deneyimli hoca, "Onları yakından tanıyorum ve çok yetenekliler. Biz ve Sporting'in eşit güçteyiz. Beşiktaş'ı ise tahmin edemiyorum. Bu grubun sürpriz takımı onlar olabilir" ifadelerini kullandı.

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Kartal ilk maçında Dortmund’u ağırlıyor
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