Kartal ilk maçında Dortmund’u ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürü açıklandı. Siyah-beyazlılar, ilk maçında 15Eylül'de Alman ekibi Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 28 Eylül'de Hollanda deplasmanında Ajax'ın konuğu olurken, 19 Ekim'de Sporting'i ağırlayacak. İşte diğer maçların tarihleri: 3 Kasım: Sporting-Beşiktaş, 24 Kasım: Beşiktaş-Ajax, 7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş.
'BEŞİKTAŞ GRUPTA SÜRPRİZ YAPABİLİR'
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Hollanda basınına takımlar hakkında değerlendirmede bulundu. Dortmund'u grubun favorisi olarak gösteren deneyimli hoca, "Onları yakından tanıyorum ve çok yetenekliler. Biz ve Sporting'in eşit güçteyiz. Beşiktaş'ı ise tahminedemiyorum. Bu grubunsürpriz takımı onlar olabilir" ifadelerini kullandı.