Manchester United’a transferi sonrası merak ediliyordu! Ronaldo 7 numaraya veda ediyor...

Son dakika... Avrupa'da transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Manchester United bombayı patlattı. Messi'nin PSG'ye imza atmasının ardından Ronaldo da takım değiştirdi. İtalyan devi Juventus'ta mutsuz olan Portekizli, eski takımı Manchester United'ın yolunu tuttu.
Juve'den ayrılacağı kesinleştikten sonra başta Manchester City olmak üzere PSG ve Real Madrid'le de ismi anılan Ronaldo, herkesi şaşırttı.
Sporting'den Manchester United'a giden ve Kırmızı Şeytanlar'da kariyerindeki büyük sıçramayı yapan Ronaldo, adeta yuvasına geri döndü. Transfer mali detayları henüz açıklanmazken, önümüzdeki günlerde Ronaldo için imza töreni düzenlenecek.
36 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kaç numaralı formayı alacağı ise merak ediliyor.
Daha önce Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo, bu kez 7'yi alamayacak. Premier Lig yönetmeliği gereği sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapılamıyor.
ManU'da 7 numara Cavani'de, 9 numara ise Martial'de. Bilindiği gibi Ronaldo, Real Madrid'de ilk başta 9 numarayı giymiş daha sonra ise 7 numarayı almıştı.
7 ve 9 numaranın dolu olmasından dolayı Ronaldo'nun 28'i tercih edeceği belirtiliyor. Ronaldo, Sporting'de 28 numaralı formayı giyiyordu.