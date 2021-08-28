Manchester United’a transferi sonrası merak ediliyordu! Ronaldo 7 numaraya veda ediyor...

36 yaşındaki futbolcunun Manchester United'da kaç numaralı formayı alacağı ise merak ediliyor.

Daha önce Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo, bu kez 7'yi alamayacak. Premier Lig yönetmeliği gereği sezon başladıktan sonra forma numaralarında değişiklik yapılamıyor.

ManU'da 7 numara Cavani'de, 9 numara ise Martial'de. Bilindiği gibi Ronaldo, Real Madrid'de ilk başta 9 numarayı giymiş daha sonra ise 7 numarayı almıştı.