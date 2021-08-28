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Giriş Tarihi: 29.8.2021 00:30 Son Güncelleme: 29.8.2021 00:38

Ronaldo'suz Juventus, Empoli'ye karşı tek golle yıkıldı!

AA
Ronaldo’suz Juventus, Empoli’ye karşı tek golle yıkıldı!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, konuk ettiği Empoli'ye 1-0 yenildi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesinin ardından ilk maçına çıkan Juventus, haftayı mağlubiyetle kapattı.

Lig tarihinde en çok şampiyonluğu bulunan kulüplerden olan ve şampiyonluk favorilerinden gösterilen Juventus, sahasında Serie A'ya bu sezon yeniden yükselen Empoli'yi ağırladı.

Konuk Empoli, 21. dakikada Mancuso'nun golüyle devreyi 1-0 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda Juventus, bazı fırsatlar yakalasa da beraberlik golünü bulamayınca, Empoli sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Empoli, bu sezonki ilk galibiyetini alırken, Juventus da ilk yenilgisini yaşadı.

Bu arada, Juventus da Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra ligde çıktığı ilk maçı kaybetmiş oldu.

Serie A'da gecenin bir diğer maçında Fiorentina, konuk ettiği Torino'yu 2-1 yendi.

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Ronaldo'suz Juventus, Empoli'ye karşı tek golle yıkıldı!
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