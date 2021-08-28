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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Salih Uçan Milli Takım’da

Salih Uçan Milli Takım’da
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ (1 Eylül), Cebelitarık (4 Eylül) ve Hollanda' ile (7 Eylül) oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası kadrosuna almadığı Salih Uçan'ı bu kez Milli Takım'a davet etti. Aday kadro şöyle:
KALECİ:
Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).
SAVUNMA:
Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).
ORTA SAHA:
Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).
FORVET:
Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

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Salih Uçan Milli Takım’da
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