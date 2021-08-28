Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...
Giriş Tarihi: 28.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 28.8.2021 11:29

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç kısa sürede üç transferi bitirmek istediklerini ifade etti. Kura çekimi sonrasında konuşan Ali Koç, Vitor Pereira'nın istediği isimlerle anlaşma zemini aradıklarını vurguladı. Fenerbahçe, bir forvet, bir sağ bir sağ bek ve bir kanat oyuncusu transfer edecek. Arjantinli oyuncu Fabricio Bustos ile anlaşma an meselesi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Golcü için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke Fabricio Bustos'u sol beke de Sead Kolasinac'ı düşünüyor. Kolasinac'ın kısa süre içinde kulübü Arsenal ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor. Independiente takımında forma giyen Fabricio Bustos ise sağ kanat için ilk aday!

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

'DÖR OYUNCU İÇİN AYRILAN BÜTÇE...'

'Fenerbahçe yönetimi gerekiyorsa dört oyuncu için ayırdığı bütçeyi, bir santrafora kullanmalı. Bu takımın iki sezondur hücum etmesinde, pozisyon bulmasında problem yok. 10 şutta bir gol ortalamasıyla oynuyor. Bu sayıyı dörde çekemezse başarılı olması zor.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Bu nedenle taraftara da takıma da güven verecek, zor maçlarda problem çözecek, Mesut Özil gibi bir asist uzmanının verimli olmasını sağlayacak bir oyuncu getirmeliler.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Ali Koç'un 'Ummadığınız isimler gelebilir' cümlesi nedeniyle Fenerbahçe'nin kendini kanıtlamış bir ismi alacağını düşünüyorum.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

SON DAKİKA: HİDEMASA MORİTA FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR!

Ozan Tufan'ın, İngiliz ekibi Watford'a transfer olmasının ardından ön liberodaki boşluğu Japon oyuncu Morita ile doldurmak isteyen Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kay etti.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Portekiz basınına göre Santa Clara'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu hafta içi İstanbul'a gelip sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

GÖKHAN GÖNÜL YERİNE BUSTOS!

Fabricio Bustos ismi sosyal medyada heyecan yarattı. Fenerbahçe taraftarı Bustos ismini sevinçle karşıladı.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Arjantin milli takımının formasını da 4 kez giyen 1996 doğumlu oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Kariyerinde 159 maça çıkan Bustos, 3 gol atıp 15 de asist yaptı. Başarılı oyuncu hem sağ bek hem de sağ açık pozisyonunda oynayabiliyor.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

DİAKHABY İDDİASI!

Foot Mercato'nun haberine göre Valencia'dan ayrılmak isteyen Mouctar Diakhaby ile ilgilenenler arasında Newcastle United, Leicester City ve Fenerbahçe var.

Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Stoper Diakhaby'nin transferi şu aşamada pek mümkün gözükmüyor. Szalai'ye çok cazip bir teklif gelirse Fransız oyuncunun transferi düşünülebilir.

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Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...
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