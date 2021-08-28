Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

'DÖR OYUNCU İÇİN AYRILAN BÜTÇE...'

'Fenerbahçe yönetimi gerekiyorsa dört oyuncu için ayırdığı bütçeyi, bir santrafora kullanmalı. Bu takımın iki sezondur hücum etmesinde, pozisyon bulmasında problem yok. 10 şutta bir gol ortalamasıyla oynuyor. Bu sayıyı dörde çekemezse başarılı olması zor.