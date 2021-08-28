Son dakika: Fenerbahçe transferleri açıklamaya hazırlanıyor! Vitor Pereira istedi imzaya geliyorlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Golcü için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke Fabricio Bustos'u sol beke de Sead Kolasinac'ı düşünüyor. Kolasinac'ın kısa süre içinde kulübü Arsenal ile bonservis sorununu çözmesi bekleniyor. Independiente takımında forma giyen Fabricio Bustos ise sağ kanat için ilk aday!
'DÖR OYUNCU İÇİN AYRILAN BÜTÇE...'
'Fenerbahçe yönetimi gerekiyorsa dört oyuncu için ayırdığı bütçeyi, bir santrafora kullanmalı. Bu takımın iki sezondur hücum etmesinde, pozisyon bulmasında problem yok. 10 şutta bir gol ortalamasıyla oynuyor. Bu sayıyı dörde çekemezse başarılı olması zor.
Bu nedenle taraftara da takıma da güven verecek, zor maçlarda problem çözecek, Mesut Özil gibi bir asist uzmanının verimli olmasını sağlayacak bir oyuncu getirmeliler.
Ali Koç'un 'Ummadığınız isimler gelebilir' cümlesi nedeniyle Fenerbahçe'nin kendini kanıtlamış bir ismi alacağını düşünüyorum.
SON DAKİKA: HİDEMASA MORİTA FENERBAHÇE İÇİN GÜN SAYIYOR!
Ozan Tufan'ın, İngiliz ekibi Watford'a transfer olmasının ardından ön liberodaki boşluğu Japon oyuncu Morita ile doldurmak isteyen Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kay etti.
Portekiz basınına göre Santa Clara'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu hafta içi İstanbul'a gelip sarı-lacivertli ekibe imza atacak.
GÖKHAN GÖNÜL YERİNE BUSTOS!
Fabricio Bustos ismi sosyal medyada heyecan yarattı. Fenerbahçe taraftarı Bustos ismini sevinçle karşıladı.
Arjantin milli takımının formasını da 4 kez giyen 1996 doğumlu oyuncunun kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
Kariyerinde 159 maça çıkan Bustos, 3 gol atıp 15 de asist yaptı. Başarılı oyuncu hem sağ bek hem de sağ açık pozisyonunda oynayabiliyor.
DİAKHABY İDDİASI!
Foot Mercato'nun haberine göre Valencia'dan ayrılmak isteyen Mouctar Diakhaby ile ilgilenenler arasında Newcastle United, Leicester City ve Fenerbahçe var.
Stoper Diakhaby'nin transferi şu aşamada pek mümkün gözükmüyor. Szalai'ye çok cazip bir teklif gelirse Fransız oyuncunun transferi düşünülebilir.