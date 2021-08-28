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Giriş Tarihi: 28.8.2021 16:50 Son Güncelleme: 28.8.2021 16:51

Son dakika... Galatasaray'ın listesinde 2 yerli kaleci var! Muslera'ya alternatif...

DHA
Son dakika... Galatasaray’ın listesinde 2 yerli kaleci var! Muslera’ya alternatif...

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı arayan sarı-kırmızılı takım, Muslera'ya alternatif olacak yerli bir kaleci arayışında. Hem Muslera'yı dinlendirmek hem de yabancı kuralı sebebiyle zaman zaman yerli bir isme eldivenleri teslim etmek isteyen Cimbom'un gündeminde 2 isim var.

Son dakika... Sezona Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken kaptan Fernando Muslera'nın yanına da bir Türk kaleci arıyor.

Sarı kırmızılı kulüpte 5 şampiyonluk 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Lig Kupası kazanan yıldız isim 35 yaşındaki Muslera'yı zaman zaman dinlendirmek ve sonrasında da kaleyi güvenli ellere teslim etmek isteyen Galatasaray'da 2 isim gündemde.

Aslan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek milli kaleci Gökhan Akkan ve Göztepe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat için harekete geçti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Muslera'nın yanına hem onu yedekleyebilecek he de oynadığında onu aratmayacak bir ismi alarak yabancı kuralının da etkisiyle kaleye yerli bir isim transfer etme arayışında olan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki milli kaleci Gökhan Akkan ve 23 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ı için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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