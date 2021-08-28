Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.8.2021 20:32 Son Güncelleme: 28.8.2021 20:49

Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu...

Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu...

Süper Lig 3. haftasında 4 puanlı iki takımın mücadelesinde Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Fatih Karagümrük'te ise Fabio Borini bu maçta forma giymiyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz... Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta yeni transferler ilk kez ilk 11'de başlıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmet Musa, Pesic

BEŞİKTAŞ'TA N'SAKALA YOK!

Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi evinde devam eden siyah-beyazlı oyuncunun milli takım arasının ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor.

2 TAKIM DA 4 PUAN TOPLADI!

Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, ligin ilk 2 haftasında hanesine 4 puan yazdırdı. İlk müsabakasında Gaziantep'i 3-2 yenen kırmızı-siyahlı ekip, ikinci maçında ise Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Aynı puana sahip son şampiyon Beşiktaş ise ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın ikinci haftada Gaziantep ile oynadığı müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE BORINI YOK!

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Son dakika: Kartal evinde galibiyet istiyor! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu...
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