Son dakika: Ronaldo’nun Manchester United’da alacağı maaş İngiltere’yi salladı! Messi ve Neymar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Futbol dünyasının Messi ile birlikte en büyük 2 yıldızından biri olan Ronaldo, yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Arjantinli yıldız Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atması sonrası gözler Ronaldo'ya çevrilmişti. Juventus'ta mutsuz olduğu iddia edilen Portekizlinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ronaldo'nun ayrılığıyla beklenen oldu ancak yıldız ismin yeni adresi tüm tahminleri boşa çıkardı.