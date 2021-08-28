Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Yabancı kuralı çıkmazı... "Hakem bizi kandırdı"

"4. HAKEM BİZİ KANDIRDI"

Alex'in devre arasında bir sakatlığı vardı, 60'ta falan oyundan çıkartacaktık. 10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse de 4. hakem bizi kandırdı.

"Zor bir gruba düştük ama çok daha zor gruplar da vardı. Bizim grup kebap gibiyse biz bu işten pek anlamıyoruz. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon çok güçlü, çok tempolu oynayan takımlar. Heyecanlanmadık değil."