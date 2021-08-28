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Giriş Tarihi: 29.8.2021 00:30 Son Güncelleme: 29.8.2021 01:18

Son dakika: Sergen Yalçın'dan hakem isyanı! Yabancı kuralı çıkmazı... "Hakem bizi kandırdı"

Son dakika: Sergen Yalçın’dan hakem isyanı! Yabancı kuralı çıkmazı... Hakem bizi kandırdı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "10 kişi kaldıktan sonra 4. hakem bize Türk oyuncu sokmanız lazım dedi. Kural böyle değilse 4. hakem bizi kandırdı" dedi.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Brezilyalı yeni transfer Alex Teixeira kaydetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"10 kişi olmamıza rağmen daha da farklı bir sonuç alabilirdik. Oyuncularımız iyi mücadele etti. İstediğimiz gibi oyunu yönlendirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra kazanmak çok önemli.

"SARI KARTLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, çünkü bir şey değişmiyor. Ancak Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok.

"CÜNEYT ÇAKIR KÜÇÜK AYRINTILARI KOVALIYOR"

Bir takımı 10 kişi bırakmak o takımın kaderiyle oynamaktır. İkinci sarı kart olabilir ama ilk sarı kartın neye gösterildiğini anlayamadık. Hakemler küçük ayrıntıları kovalamamalı. Cüneyt Çakır maalesef küçük ayrıntıları kovalıyor.

"YABANCI KURALI KAFAMIZI ÇOK KARIŞTIRIYOR"

Stoper konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Gönül ister ki Türk oyuncu bulalım. Yabancı kuralı nedeniyle bu durum çok kafamızı karıştırıyor. Alex Teixeira'nın ilk yarı sonuna gelirken ufak bir sakatlığı kaldı.

"4. HAKEM BİZİ KANDIRDI"

Alex'in devre arasında bir sakatlığı vardı, 60'ta falan oyundan çıkartacaktık. 10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse de 4. hakem bizi kandırdı.

"Zor bir gruba düştük ama çok daha zor gruplar da vardı. Bizim grup kebap gibiyse biz bu işten pek anlamıyoruz. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon çok güçlü, çok tempolu oynayan takımlar. Heyecanlanmadık değil."

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