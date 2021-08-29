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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Aynı anda 3 sakatlık!

Aynı anda 3 sakatlık!
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının 11'inde N'Sakala-Rıdvan Yılmaz, Atiba-Alex Teixeira, N'Koudou- Cyle Larin ve Kenan Karaman-Michy Batshuayi değişikliği yaptı. Böylece Rıdvan bu sezon ilk kez resmi bir maçta 11'de görev alırken, 134 günlük hasreti de bitti. Ancak maçı tamamlayamadı. 81. dakikada oyun durduğu esnada üç Beşiktaşlı futbolcu birden kendini yere bıraktı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan, Welinton ve Josef sakatlık yaşadı. Rıdvan ve Welinton maça devam edemeyince yerlerine Mehmet Topal ile Atiba dahil oldu.

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Aynı anda 3 sakatlık!
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