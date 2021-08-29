Aynı anda 3 sakatlık!

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçının 11'inde N'Sakala-RıdvanYılmaz, Atiba-Alex Teixeira, N'Koudou-Cyle Larin ve Kenan Karaman-MichyBatshuayi değişikliği yaptı. Böylece Rıdvan busezon ilk kez resmi bir maçta 11'de görevalırken, 134 günlük hasreti de bitti. Ancak maçı tamamlayamadı. 81. dakikada oyun durduğu esnada üç Beşiktaşlı futbolcu birden kendini yere bıraktı. Siyah-beyazlılarda Rıdvan,Welinton ve Josef sakatlık yaşadı. Rıdvan ve Welinton maça devam edemeyince yerlerine Mehmet Topal ile Atiba dahil oldu.