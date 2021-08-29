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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Bizi kandırdı!

Bizi kandırdı!

Alex’in sakatlığı vardı, 60’ta gibi oyundan alacaktık. 4-4-1’e dönünce Necip’i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. ‘Türk oynatmanız lazım’ dedi, biz de Necip’i sahaya sürdük.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarında hakemler için çarpıcı sözler söyledi. Yalçın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. 50 dakika 10 kişi oynadık. İyi mücadele ettik. 3-4 net pozisyona girdik. Daha da farklı olabilirdi. 10 kişi kalınca oyunu yorumlamak doğru olmaz. İlk 45 dakikada kontrol bizdeydi. Tamamen oyunu yönlendirdik. Karagümrük güçlü ve iyi bir takım, onlara karşı çok pozisyon bulamazsınız. Pas yüzdeleri çok yüksekti. Çok zor bir oyunu kazanmak böyle sezon başlangıçlarında mutluluk verici" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı hakemler içinse şunları söyledi: "Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. İkincisi olabilir, bilmiyorum. TV'den izledik, hiç alakası yok. Rize maçında Vida'ya yapılana, geçen hafta Kenan'a yapılana baksınlar; sonra tekrar bakalım. Bir takımı 10 kişi bırakmak kaderiyle oynamak demek. Yapmasınlar. Haklıysa at. En ufak ucundan yakalayınca sarı kart vermek doğru değil. Cüneyt Hoca tecrübeli bir hakem, Avrupa'da da ülkemizi temsil ediyor. Hakemler sahada küçük ayrıntıları kovalamaz. Kim kazanırsa kazansın, hakemleri ilgilendirmez. Küçük ayrıntıları kovalamamalılar ama Cüneyt Hoca kovalıyor."

KURALI BİLMİYOR O ZAMAN!
Yalçın, Alex'i çıkarıp Necip'i almasını ise şöyle anlattı: "TV'deki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Alex'in sakatlığı vardı. 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz. 4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse, 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. 'Türk oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz."

KURAL NE DİYOR?
Salih'in kırmızı kartından sonra 8+3 kuralıyla ilgili yaşanan karışıklık, gecenin en çok konuşulan konusu oldu. TFF'nin kurallarına göre, oyuna Türk futbolcu girme zorunluluğu yok. Sahada 8 tane yabancı futbolcu yer alabilir. Yani, bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla mücadele edebilir. Kırmızı kart ile yerli oyuncusu eksilen takımın 3 Türk oyuncu ile yer alması gibi bir zorunluluk bulunmuyor.
Salih Uçan'ın kariyerinde bir ilk!
Karşılaşmanın 35. dakikasında Efe Tatlı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Salih Uçan, 48'de bu kez Erhun'u faulle durdurunca ikinci sarı, kırmızıya döndü. 27 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk kırmızısını görürken, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

HAKEMLERİ TAKİPTEYİZ
BEŞIKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ karşılaşma sonrası soruları yanıtladı. İşte öne çıkanlar: "Umut Meraş ile belli bir noktaya geldik, henüz resmen bitmedi. Bir stoper alacağız. Belki fırsat transferi olursa onu da gerçekleştiririz. Geçen hafta verilmeyen bir penaltımız vardı. Başkanımız onun hakkında konuşmuştu. Salih'e çıkan ilk sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Karagümrük'te 2. sarı kartın çıkabileceği fauller vardı. Hakemleri takipteyiz. Lige yeni ısınıyorlar, daha iyi yöneteceklerini düşünüyorum. Taraftarımız bizi, 11'e 11 oynattı. Salih'in yerini doldurdu. Utku Yuvakuran, iyi şeyler beklediğimiz bir kaleci. Devamlı oynayacağı bir kulüp olursa kiralamayı düşünüyoruz."

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