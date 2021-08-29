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Giriş Tarihi: 29.8.2021 21:10 Son Güncelleme: 29.8.2021 21:12

Cicaldau’dan 3 maçta 2 gol! Golünü attı devre arası oyundan çıktı

İHA
Cicaldau’dan 3 maçta 2 gol! Golünü attı devre arası oyundan çıktı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray’ın ilk golünü atan Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Cicaldau ikinci yarıda yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 32'de Alexandru Cicaldau ve 38'de Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'dan geldi. Müsabakanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan'ın asistinde Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan GZT Giresunspor müsabakasında da 1 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ikinci yarıda yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

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Cicaldau’dan 3 maçta 2 gol! Golünü attı devre arası oyundan çıktı
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