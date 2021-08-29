Cristiano Ronaldo geldi bir diğer Portekizli gidiyor! Beşiktaş’ın rakibi...

Sky Sports New'in haberine göre Dortmund, transferin son günlerine kadar Dalot transferini kovalayacak. 22 yaşındaki oyuncu da Almanya'ya gitmek istiyor. Sağ kanada yeni bir oyuncu arayan Manchester United, alternatif bulursa Dalot'un ayrılığına izin verecek.
Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Dalot, Manchester United'ın son Southampton maçında yedek kulübesinde yer aldı.
Manchester United'ta Wan-Bissaka sağ bek için tek seçenek durumunda.
Diego Dalot, Portekiz milli takımında 2 kez forma giydi. Porto altyapısından yetişen başarılı oyuncu Manchester United ve Milan formaları giydi.