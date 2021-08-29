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Giriş Tarihi: 29.8.2021 11:15 Son Güncelleme: 29.8.2021 11:18

Cristiano Ronaldo geldi bir diğer Portekizli gidiyor! Beşiktaş'ın rakibi...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Cristiano Ronaldo geldi bir diğer Portekizli gidiyor! Beşiktaş’ın rakibi...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayan Manchester United, bir diğer Portekizli oyuncusunu Almanya'ya gönderiyor. Ronaldo'nun transferinden sonra Avrupa piyasası daha karışacak gibi gözüküyor.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun transferini oldukça sükseli bir şekilde açıkladı. Kırmızı şeytanlar, eski oyuncusunu geri döndürdü. Hücum hattıyla büyüleyen Manchester United, savunmada da Varane gibi bir tecrübeyi transfer etti. Portekiz milli takımında Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Diego Dalot ise İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Sky Sports New'in haberine göre Dortmund, transferin son günlerine kadar Dalot transferini kovalayacak. 22 yaşındaki oyuncu da Almanya'ya gitmek istiyor. Sağ kanada yeni bir oyuncu arayan Manchester United, alternatif bulursa Dalot'un ayrılığına izin verecek.

Geçen sezonu Milan'da kiralık geçiren Dalot, Manchester United'ın son Southampton maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Manchester United'ta Wan-Bissaka sağ bek için tek seçenek durumunda.

Diego Dalot, Portekiz milli takımında 2 kez forma giydi. Porto altyapısından yetişen başarılı oyuncu Manchester United ve Milan formaları giydi.

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Cristiano Ronaldo geldi bir diğer Portekizli gidiyor! Beşiktaş'ın rakibi...
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