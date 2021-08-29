Hayatım boyunca bunu unutamam!

Alex Teixeira: “Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı”
Taraftarının önünde çıktığı ilk maçta attığı süper golle tribünleri coşturan ve galibiyeti getiren Alex Teixeira, "Çok zorlu bir rakibe karşıoynadık. Benim golümle galipgelmek çok güzeldi. Brezilya'dayoğun antrenman programımvar. Bu hafta da maça çok iyihazırlandım" dedi. Brezilyalı yıldız şöyle konuştu: "Bencetartışılmaz 11 oyuncusudiye bir şey yok. Maç haftasındaçok çalışmanızlazım, ilk 11'i hak etmekiçin... Burada, bu güzel stattaoynamak, gol atmak vetaraftarla bütünleşmekbenim için hayatım boyuncaunutulmaz anlardı."