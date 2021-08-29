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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Hayatım boyunca bunu unutamam!

Alex Teixeira: “Burada oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek hayatım boyunca unutulmaz anlardı”

Taraftarının önünde çıktığı ilk maçta attığı süper golle tribünleri coşturan ve galibiyeti getiren Alex Teixeira, "Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Benim golümle galip gelmek çok güzeldi. Brezilya'da yoğun antrenman programım var. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım" dedi. Brezilyalı yıldız şöyle konuştu: "Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için... Burada, bu güzel statta oynamak, gol atmak ve taraftarla bütünleşmek benim için hayatım boyunca unutulmaz anlardı."

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Hayatım boyunca bunu unutamam!
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