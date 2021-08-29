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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Kayseri Thiam’la üçlük attı!

Kayseri Thiam’la üçlük attı!
Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Kayserispor, bu seriyi Başakşehir karşısında bozup bu sezonki ilk galibiyetini de aldı… Karşılaşmanın 4. dakikasında yeni transfer Mame Thiam ile Başakşehir filelerini sarsan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında ise skoru korumayı başardı ve 3. maçında 3 puanla tanıştı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda 4 puan toplayan Kayseri, bu kez de rakibine galibiyet fırsatı vermeyerek serisini sürdürdü.

KOCAMAN KAYIP!
HIKMET Karaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı son 10 maçta sadece 1 yenilgi alan Aykut Kocaman, dün 11. karşılaşmada ikinci yenilgisini tattı. Ayrıca Başakşehir, Kayserispor'u konuk ettiği son 9 maçta ilk kez dün kaybetti.

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Kayseri Thiam’la üçlük attı!
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