Kayseri Thiam’la üçlük attı!

Deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Kayserispor, bu seriyi Başakşehir karşısında bozup bu sezonki ilk galibiyetini de aldı… Karşılaşmanın 4. dakikasındayeni transfer MameThiam ile Başakşehir filelerini sarsan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında ise skoru korumayı başardı ve 3. maçında 3 puanla tanıştı. Geçtiğimiz sezon ikitakım arasında oynananmaçlarda 4 puan toplayanKayseri, bu kez de rakibinegalibiyet fırsatı vermeyerekserisini sürdürdü.
KOCAMAN KAYIP! HIKMET Karaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı son 10 maçta sadece 1 yenilgi alan AykutKocaman, dün 11.karşılaşmada ikinciyenilgisini tattı. Ayrıca Başakşehir, Kayserispor'u konuk ettiği son 9 maçta ilk kez dün kaybetti.