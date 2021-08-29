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Giriş Tarihi: 30.8.2021 00:10 Son Güncelleme: 30.8.2021 00:14

Lionel Messi ilk kez sahne aldı! Mbappe attı, PSG kazandı...

AA
Lionel Messi ilk kez sahne aldı! Mbappe attı, PSG kazandı...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında PSG, deplasmanda Reims'i Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Yeni transfer Lionel Messi, Reims maçında PSG formasıyla ilk kez sahada görev aldı. Son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen ve 2 gol atan Kylian Mbappe, 90 dakika sahada kaldı.

Fransa Ligue 1'in 4. haftasının kapanış maçında PSG, Reims'e konuk oldu. Başkent ekibinin gollerini 15. ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen hafta kadroya dahil edilmeyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, bu maça ilk 11'de başlarken, başkent ekibinin yeni transferi Lionel Messi Reims karşısında PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Messi'nin 66. dakikada oyuna girmesiyle PSG'li taraftarlar coşkulu şekilde tezahüratlarda bulundu.

Son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen Kylian Mbappe, 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Reims ise 3 puanla 15. sıraya geriledi.

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Lionel Messi ilk kez sahne aldı! Mbappe attı, PSG kazandı...
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