Marcao’ya14 milyon €

Krasnodar’ın Marcao için 8 milyon Euro’luk teklifini yeterli bulmayan G.Saray’ın beklediği rakam İtalya’dan geldi. Ancak 1.5 milyon Euro kiralık, kalanı da satın alma opsiyonu içeren teklifte tek sorun opsiyonun zorunlu olmaması
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da8 milyon Euro'luk rakam G.Saray'ı tatmin etmedi.
EN İYİ TEKLİF İTALYANLAR'DAN
Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. İtalyanlar'ın satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyonEuro + 12.5 milyon Euro = 14 milyon Euro) teklifi, en az 10 milyon Euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.
CEZASINI GİTSE DE ÇEKECEK
Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonununzorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlartarafından kabul edilmedi. İki kulüparasındaki pazarlıklar sürerken, transferingerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlıkcezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.
GÖZLER MORUTAN'DA
YENİtransfer Olimpiu Morutan'ın lisansı çıkartıldı. Rumen futbolcu, bugünküKasımpaşa maçı kadrosunaalınacak. Takımla birlikte üç idmana çıkabilen 22 yaşındaki oyuncunun kulübede olması ve ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.
ASLAN İLK MAÇTA LAZIO'YU KONUK EDİYOR
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan G.Saray'ın maç takvimi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım ilk maçını 16Eylül'de İstanbul'da İtalyan ekibi Lazio ile yapacak. Cimbom, ardından 30 Eylül'deFransa'da Marsilya'nın konuğu olacak. Aslan'ın Avrupa programı şöyle: 21 Ekim: L.Moskova-Galatasaray 4 Kasım: Galatasaray-L.Moskova 25 Kasım: G.Saray-Marsilya9 Aralık: Lazio-G.Saray.