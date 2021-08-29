Öz kaynağımızın eseri Busenaz

Olımpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli dün Trabzonspor tesislerini ziyaret etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Nwakaeme ile bir araya gelen Busenaz'ın başarısının kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ülke olarakseninle gurur duyduk. Ama Trabzonolarak daha farklı gururlandık. Amatörbranşlara devletten destek almadan,kendi öz kaynağımızla finanse ederekbaşardığımız için de ayrıca mutluyuz" ifadesini kullandı. Avcı da, Busenaz'a "Umarım bu madalyaları çoğaltırsın,evinin bir köşesinde müze gibi olur" temennisinde bulundu.