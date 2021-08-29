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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Öz kaynağımızın eseri Busenaz

YUNUS EMRE SEL
Öz kaynağımızın eseri Busenaz
Olımpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli dün Trabzonspor tesislerini ziyaret etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Nwakaeme ile bir araya gelen Busenaz'ın başarısının kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ülke olarak seninle gurur duyduk. Ama Trabzon olarak daha farklı gururlandık. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz" ifadesini kullandı. Avcı da, Busenaz'a "Umarım bu madalyaları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur" temennisinde bulundu.

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Öz kaynağımızın eseri Busenaz
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