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Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:55

Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu! Fenerbahçe'ye Cavani fırsatı doğdu

Ronaldo, Manchester United’a transfer oldu! Fenerbahçe’ye Cavani fırsatı doğdu

Edinson Cavani, Manchester United'dan ayrılmak üzere... Menajerler Uruguaylı golcüyü Fenerbahçe'ye teklif etti. Yönetim bu öneriyi değerlendirmeye aldı. Cavani geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 17 gol atmayı başardı.

Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü. Uruguaylı golcünü İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK
Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı. Menajerler de Cavani'yi F.Bahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı. Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.

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Ronaldo, Manchester United'a transfer oldu! Fenerbahçe'ye Cavani fırsatı doğdu
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