Ronaldo, Manchester United’a transfer oldu! Fenerbahçe’ye Cavani fırsatı doğdu

Hem Avrupa hem de Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Cristiano Ronaldo'nun sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmasının ardından Cavani'ye yol gözüktü. Uruguaylı golcünü İngiliz kulübünden ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DA TRANSFER İÇİN ZAMAN YOK

Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanmasına 3 gün kaldı. Menajerler de Cavani'yi F.Bahçe'ye teklif etti. Henüz resmi bir temas olmasa da Fener yönetimi teklifi masaya yatırdı. Manchester United ile sözleşmesi 2022 haziranında bitecek olan Cavani'den bonservis ücreti talep edilmezse önümüzdeki 1-2 gün içinde Fenerbahçe flaş bir transfere imza atabilir.