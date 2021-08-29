Sivasspor’da erken gol! Sivasspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında henüz puanla tanışmayan Sivasspor, 1 puanlı Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetiyor. İki takım da ligdeki ilk galibiyetlerini almak istiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'a 1-0 ve ikinci haftada ise Trabzonspor'a 2-1 yenilen Sivaspor, ligde henüz puanla tanışmadı.
Göztepe ise ilk hafta Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi ikinci haftada ise sahasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
SİVASSPOR 1-0 GÖZTEPE
11' Dimitris Goutas
İLK 11'LER
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Camara, Uğur, Azubuike, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, Leke James
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Makana, Halil, Cherif, Jahovic