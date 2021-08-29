Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivassporlu Pedro Henrique'ye fair play ödülü! Kayserispor'da oynadığı dönemde
Giriş Tarihi: 29.8.2021 19:35 Son Güncelleme: 29.8.2021 19:35

Sivassporlu Pedro Henrique'ye fair play ödülü! Kayserispor'da oynadığı dönemde

AA
Sivassporlu Pedro Henrique’ye fair play ödülü! Kayserispor’da oynadığı dönemde

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Pedro Henrique, Süper Lig'deki Göztepe maçından önce Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Ödülü'nü aldı.

Kayserispor'da oynadığı dönemde bir antrenman sonrası evine giderken çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Henrique, aracını kenara çekip kendisi için aldığı yiyecek malzemeleri dolu poşeti anne ve çocuğa vermişti.

TMOK Fair Play Konseyi, bu davranışından dolayı Henrique'yi ödüle layık görmüştü.

Brezilyalı futbolcu için Göztepe maçı öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda ödül töreni düzenlendi.

Henrique'ye ödülünü TMOK Üyesi Hasan Sarıçiçek, şeref diplomasını ise TMOK adına Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
SON DAKİKA HABERLER: Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İlk ifadesi herkesi şoke etti!
MEB'den son dakika haberi | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberi | Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyene öğrenci tacizi
Son dakika haberi: Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
Son dakika haberleri | Milyonları ilgilendiren gelişme: Bakan Elvan sinyalini vermişti! Maaşa göre kredi dönemi başlıyor
Son dakika: Cengiz Ünder Fransa'yı çok salladı! 4 maçta 3 gol "Türk Robben..."
Son dakika: Galatasaray'ın Marcao için beklediği teklif İtalya'dan geldi
Son dakika: İtalyanlardan ortalığı karıştıracak iddia! Cristiano Ronaldo'ya Guardiola engel oldu...
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivassporlu Pedro Henrique'ye fair play ödülü! Kayserispor'da oynadığı dönemde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA