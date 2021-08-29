Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı resmi maçların tamamını kazandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Vitor Pereira'nın istediği oyuncuları almak için uğraştıklarını ifade etmişti. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın yerine Hidemasa Morita transferini bitirdi. Bir sürpriz de İngiltere'den gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe taraftarı kanat ve forvet transferleri için bekleyişini sürdürürken son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Hızlı ve skorer bir kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Willian için hamle yapacak mı? Mesut Özil ve Alex Teixeira'nın eski takım arkadaşı Willian'ın Brezilya'ya dönmesi bekleniyor fakat...