SON DAKİKA: Balotelli’nin tepkisi olay olmuştu! Adana Demirspor’da Samet Aybaba dönemi bitti

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli ve Samet Aybaba arasında yaşananları, transfer gelişmelerini A Spor'a yorumladı. Murat Sancak, Galatasaray'dan Yunus Akgün için haber beklediklerini söyledi.

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ YERLİ YABANCI HOCALAR VAR...'

'Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görüştüğümüz yerli yabancı hocalar var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.'