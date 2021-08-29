SON DAKİKA: Balotelli’nin tepkisi olay olmuştu! Adana Demirspor’da Samet Aybaba dönemi bitti

Son dakika haberine göre Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Samet Aybaba, bu sezon takımın başında üç resmi maça çıkmıştı. Çukurova temsilcisi bu maçlardan üç puan alamadı. Aybaba, takımın yeni transferleri Balotelli ile Belhanda'yı eleştirmişti. Başkan Murat Sancak, A Spor yayınında Balotelli'nin üç maç üst üste oyundan alınmasının doğru olmadığını ifade etti.
SON DAKİKA: ADANA DEMİRSPOR'DA SAMET AYBABA DÖNEMİ BİTTİ!
A Spor'un aktardığı son dakika bilgisine göre Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi bitti! Geçen sezonun ortasında Adana temsilcisine gelen ve başarılı sonuçlarla takımı Süper Lig'e çıkaran Aybaba, Balotelli'yi son maçta oyundan almış ve tepkiyle karşılaşmıştı.
BALOTELLİ'NİN TEPKİSİ OLAY OLDU!
Konyaspor maçında oyundan alınan yeni transfer Mario Balotelli, uzun süre sakinleştirilemedi. Önce takım arkadaşına tepki gösteren İtalyan yıldız sonra da etraftaki panoları yumrukladı. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü kısa süre içinde açıklanacak.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli ve Samet Aybaba arasında yaşananları, transfer gelişmelerini A Spor'a yorumladı. Murat Sancak, Galatasaray'dan Yunus Akgün için haber beklediklerini söyledi.
'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ YERLİ YABANCI HOCALAR VAR...'
'Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görüştüğümüz yerli yabancı hocalar var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.'
YUNUS AKGÜN MESAJI!
'Sağ açık için Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyoruz. Yerli bir kaleci ile sol bek de arıyoruz.'
'BALOTELLİ TEPKİSİNİ ÖYLE KUSTU!'
'Hangi futbolcuyu 55. dakikada çıkarırsan çıkar tepki gösterdi. Balotelli üç maçta da oyundan alındı. Tepkisini öyle kustu. Bu ayrılığın altında başka bir şey aramaya gerek yok.'