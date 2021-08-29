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Giriş Tarihi: 29.8.2021 19:22 Son Güncelleme: 29.8.2021 19:36

Son dakika: Fenerbahçe’de herkes forvet beklerken sürpriz transfer! Vitor Pereira’nın ülkesinden geliyor…

Son dakika: Fenerbahçe’de herkes forvet beklerken sürpriz transfer! Vitor Pereira’nın ülkesinden geliyor…

Son dakika haberi… Süper Lig’de sezona 2’de 2 yaparak giren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da HJK Helsinki’yi mağlup ederek gruplara kalmaya başardı. Ligde ve Avrupa’da bu sezon başarı kovalayan sarı-lacivertliler, transfer dönemini rakiplerine göre daha sessiz geçiriyor. Son olarak Kim Min-Jae’yi transfer eden Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Yeni sezona Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kurduğu kadronun üzerine çok fazla ekleme yapmadı. Transfer dönemini oldukça sessiz geçiren sarı-lacivertlilerde son günlerde transfer hareketliliği artmaya başladı.

Süper Lig'de yeni sezona oldukça iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u, ikinci haftasında ise Antalyaspor'u mağlup etti.

2 galibiyetle sezona giren sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerine de son günlerde hız vermeye başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer döneminin son günlerinde fırsat transferi yapabileceklerini belirtmişti.

İlk olarak golcü transferi yapması beklenen sarı-lacivertlilerin ismi birçok golcüyle anılırken, henüz transferde son noktayı koyamadı.

Fenerbahçe'de tüm taraftarlar forvet transferinin sona erdirilmesini beklerken, Portekiz basınından gelen iddia, herkesi şaşkına uğrattı.

HERKES FORVET BEKLERKEN...

Bu sezon orta saha bölgesinde rakiplerine göre oldukça yoğun bir rotasyona sahip olan sarı-lacivertliler, yine bir orta saha transferi yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin orta sahasında; Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Pelkas, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya gibi isimler bulunuyor.

Orta saha bölgesinde ilk 11 şansı bulunan birçok ismin olmasına rağmen Ozan Tufan'ın gönderilmesinin ardından o bölgeye yeni bir transfer yapılması bekleniyor.

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre, Portekiz 1. Lig'i takımlarından Paços de Ferreira'da forma giyen Stephen Eustáquio, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya oldukça yakın.

Haberde, ön libero ve orta sahanın merkezinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle bugün son maçına çıkacağı belirtildi.

Portekiz'de son maçına çıkarak Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Stephen Eustaquio'nun transferinin birkaç saat içerisinde tamamlanacağı söylendi.

Aynı haberde, Kanadalı oyuncunun farklı Türk kulüpleri tarafından da izlendiği belirtildi.

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Son dakika: Fenerbahçe’de herkes forvet beklerken sürpriz transfer! Vitor Pereira’nın ülkesinden geliyor…
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