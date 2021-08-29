Son dakika haberi: Ronaldo’nun Manchester United’da alacağı maaş İngiltere’yi salladı! Messi ve Neymar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Futbol dünyasının Messi ile birlikte en büyük 2 yıldızından biri olan Ronaldo, yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Arjantinli yıldız Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atması sonrası gözler Ronaldo'ya çevrilmişti. Juventus'ta mutsuz olduğu iddia edilen Portekizlinin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ronaldo'nun ayrılığıyla beklenen oldu ancak yıldız ismin yeni adresi tüm tahminleri boşa çıkardı.
Manchester City, Real Madrid hatta PSG'ye gidebileceği konuşulan Ronaldo, Juventus'tan ayrılıp ani bir kararla Manchester United'ın yolunu tuttu.
Eski takımı Manchester United'a imza atan Ronaldo'nun yıllık kazancı da merak konusuydu.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Ronaldo, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu oldu.
Haftalık 480 bin sterlin alacağı ifade edilen Ronaldo, Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku'yu geride bırakarak zirveye yerleşti.
MESSI VE NEYMAR'IN GERİSİNDE KALDI!
Ronaldo, Premier Lig'in zirvesinde yer alsa da ezeli rakibi Messi'nin arkasında kaldı. Barcelona ile kontratı sonra erdikten sonra PSG'ye imza atan Messi'nin haftalık 1 milyon sterlin kazandığı belirtiliyor.
İngiliz basını, Messi'nin Ronaldo'yu 2'ye katladığını belirtirken, Neymar'ın da Ronaldo'yu geride bıraktığı iddia edildi.
Brezilyalı yıldız Neymar'ın ise PSG'den haftalık 600 bin pound kazandığı öne sürüldü.
Daily Mail'in haberine göre Premier Lig'de en çok kazanan 12 futbolcu şöyle:
1- Cristiano Ronaldo - Haftalık 480 bin pound
2- Romelu Lukaku - Haftalık 450 bin pound
3- Kevin de Bruyne - Haftalık 385 bin pound
4- Jack Grealish - Haftalık 380 bin pound
6- David De Gea - Haftalık 375 bin pound
7- Aubameyang - Haftalık 350 bin pound
8- Raheem Sterling - Haftalık 300 bin pound
9- Harry Kane - Haftalık 300 bin pound
10- Paul Pogba - Haftalık 290 bin pound
11- Anthony Martial Haftalık 250 bin pound
12- Mo Salah - Haftalık 220 bin pound