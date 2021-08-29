Süper Lig Puan Durumu: TFF 3. Hafta Süper Lig Puan Durumu sıralaması nasıl? 3. Hafta maç sonuçları ve 4. Hafta fikstürü

Süper Lig'in 3. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler "güncel Süper Lig Puan Durumu" ve sıralamanın nasıl şekillendiğini öğrenmek isteyerek TFF 3. Hafta Süper Lig Puan Durumu sıralaması nasıl? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu ile TFF 3. Hafta Süper Lig Puan Durumu sıralama tablosu ve diğer tüm detaylar şöyle;
Süper Lig'in 3 haftasında oynanan karşılaşmalar sonrasında puan durumu şöyle şekillendi;
Ligin 3. Haftasında oynanan müsabakalar şu şekilde sonuçlandı;
2021-2022 Süper Lig sezonunun 4. Haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle;