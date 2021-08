Vitor Pereira'dan rehavet uyarısı! "Henüz yolun başındayız"

"FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK ÖZEL"

Fenerbahçeli taraftarların kendisi için özel olduğunu vurgulayan Vitor Pereira, "Ben ve ekibim oyuncuları geliştirebilmek için çok fazla çalışacağız. Fenerbahçe taraftarı çok özel. Bu tutkuyu, sevgiyi aşkı hissediyorsunuz. Geri gelme sebeplerinden biri budur. Dünyanın neresine gidersem gideyim onların sevgisiyle karşılaştım. Onlara kalpten teşekkür ediyorum. Birlik olursak hepimizin sezon sonunda kutlamak için sebepleri olacaktır" ifadelerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

MUSTAFA DENİZLİ: FENERBAHÇE HAKLI BİR GALİBİYET ALDI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, iki takım açısından da zorlu bir müsabakaya çıktıklarını söyleyerek, "Bugün bazı konularda zorluk çektik. Zaman zaman hata yaptık ama her şeye rağmen futbolcularımın ikinci yarıdaki isteği, mücadelesi son derece tatmin ediciydi. Neticede kaybettiğimiz takım Fenerbahçe. Maçta 90 dakika taraftarımız müthiş destek verdi. Futbolcularımız bu desteğe layık olmak için her şeyi yaptılar. Fenerbahçe'nin haklı bir galibiyet aldığını söylemek yerinde olur. Oyuncularımı sonuç ne olursa olsun mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Geride bıraktığımız 3 maçta 2 puan ortalaması yeni kurulmuş bir takım için iyi. Taraftarımız yanımızda olduğu müddetçe içeride ve dışarıda aynı şekilde devam edeceğiz. Ligin renkli bir takımı olmak için de her şeyi ortaya koyacağız. Önümüzde 15 günlük bir süreç var. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.