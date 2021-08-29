Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.8.2021 10:23

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

YKS tercih sonuçları 2021 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yanıtı merakla beklenen "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna açıklık getirdi. Aygün, YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili tarih verirken kontrollerin devam ettiğini bildirdi. Bu noktada, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir konusu, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, YKS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? İşte, YKS sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite tercih sonuçları son durum

Üniversite adaylarının YKS tercih sonuçları ile ilgili bekleyişi devam ediyor. Adaylar, günlerdir "2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aygün, değerlendirmelerin devam ettiğini bildirirken YKS tercih sonucu ile ilgili beklenen tarihi de duyurdu.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aygün'ün yaptığı son dakika açıklamasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bir an önce kazandığı okulu öğrenmek isteyen öğrenciler, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırma yaparken ÖSYM AİS sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.

İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçları son durum

SON DAKİKA | ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.

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