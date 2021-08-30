Beklenen son!

Balotelli ve Belhanda ile yıldızı barışmayan Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Başkan Sancak, “Üç maçta alınan 2 puan bizi bu değişikliğe itti” dedi
Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Aybaba'nın bu kararı takımın yıldızları MarioBalotelli ve Younes Belhanda ile yaşadığı sorunlara bağlanırken, başkan Murat Sancak konunun alınan sonuçlarla ilgili olduğunu söyledi. Sancak, "Hangi futbolcuyu 55'te oyundan çıkarırsantepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundanalındı... Tepkisini öyle verdi. Bu ayrılığın altındabaşka bir şey yok. Üç maçta alınan 2 puanbizi böyle bir karar almaya itti. Bu kararı 3 haftasonra vermektense bu hafta almak daha iyi diyedüşündük. Görüştüğümüz hocalar var" dedi.
'BÖYLE YAPACAKSAN GERİ DÖNME MARİO'
MURAT Sancak, Mario Balotelli'yi de uyardıklarını açıkladı. Sancak, "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiçdönme' denildi" ifadesini kullandı.