Beşiktaş’ın yeni transferi Teixeira’ya nazar değdi! Sakatlık...

Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hissetmişti. MR sonucunda Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildi! Teixeira'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil.

SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEİXEİRA AÇIKLAMASI!

'Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'