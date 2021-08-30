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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:40 Son Güncelleme: 30.8.2021 13:43

Beşiktaş'ın yeni transferi Teixeira'ya nazar değdi! Sakatlık...

Beşiktaş’ın yeni transferi Teixeira’ya nazar değdi! Sakatlık...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'dan kötü haber geldi! Fatih Karagümrük maçında tek golü atan Texeira'nın sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Teixeira'nın tedavisine başlandı.

Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hissetmişti. MR sonucunda Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildi! Teixeira'nın sahalara ne zaman döneceği henüz belli değil.

SON DAKİKA: İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TEİXEİRA AÇIKLAMASI!

'Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'

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Beşiktaş'ın yeni transferi Teixeira'ya nazar değdi! Sakatlık...
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