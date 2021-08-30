Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! ’Bir bardak suda fırtına koparıyorlar...’

'G.Saray ile 3 futbolcu + 450 bin euro karşılığında anlaşmaya varmıştık. Yunus Akgün 2.5 milyon, Atalay Babacan ile 1.5 milyon TL yıllık ücret alacaktı. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil Sevr Anlaşması sanırsınız.'

'BİZ HERKESE DOST ELİNİ UZATTIK!'

Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.

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