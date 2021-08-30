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Giriş Tarihi: 30.8.2021 15:09 Son Güncelleme: 30.8.2021 15:15

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'Bir bardak suda fırtına koparıyorlar...'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! ’Bir bardak suda fırtına koparıyorlar...’

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi devam ederken Rizespor Başkanı Tahir Kıran, basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim ile 15 dakika konuşarak anlaşma yaptıklarını ifade eden Tahir Kıran, daha sonra anlaşmanın bozulduğunu belirtti. Tahir Kıran, ayrıca Rizespor'un hakkını yedirmeyeceklerini söyledi.

Tahir Kıran, herkese dost elini uzattıklarını kimseyle savaşmak istemediklerini fakat haklarının yendiğinde savaştan da kaçmayacaklarını söyledi. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Ali Yavuz Kol'un transferi için anlaştıklarını fakat daha sonra Sevr Anlaşmasına benzer bir anlaşma dayattırıldığını ifade etti.

'G.Saray ile 3 futbolcu + 450 bin euro karşılığında anlaşmaya varmıştık. Yunus Akgün 2.5 milyon, Atalay Babacan ile 1.5 milyon TL yıllık ücret alacaktı. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil Sevr Anlaşması sanırsınız.'

'BİZ HERKESE DOST ELİNİ UZATTIK!'

Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit.

Çaykur Rizespor Başkanı Kıran'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'Bir bardak suda...'

'PARAMIZI SON KURUŞUNA KADAR ÖDESİNLER!'

Böyle bir kulüp yönetme şekli yok. 1 milyon 200 bin avromuzu ve 506 bin 275 TL'mizi son kuruşuna kadar ödesinler. Fatih Terim hocamızla dostluğumuz var. Düşünce yapısını ve azmini iyi bilirim. Hocamızın da dediği gibi 15 dakikalık görüşmeyle biz anlaşmayı sağlamıştık. Ama nasıl bozuldu? Buna bir baksınlar.

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'Bir bardak suda fırtına koparıyorlar...'
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