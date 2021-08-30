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Giriş Tarihi: 30.8.2021 07:57

Fenerbahçe'de yeni transfer Steven Caulker, Gaziantep yolunda

Fenerbahçe’de yeni transfer Steven Caulker, Gaziantep yolunda

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Kana-Bıyık ile yollarını ayıracaklarını ve Fenerbahçeli Steven Caulker'a transfer teklifi yaptıklarını açıkladı. Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'un Caulker ile görüşüp Gaziantep'e transferi için ikna ettiği öğrenildi.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Kana-Bıyık, Steven Caulker ve Deniz Hümmet hakkında önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Akınal, "Karagümrük maçında eksiklerimiz vardı. Bu yüzden başarılı olamadık. Beşiktaş maçında ise sahada mücadele eden takımımız vardı. Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Yeni Malatyaspor maçını kazanarak şansızlığımızı kırmak istiyoruz" dedi.

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Deniz Hümmet hakkında ise Akınal, "Deniz Hümmet ile anlaştık. İsveç Futbol Federasyonu ile alakalı problemler var. Bu sorun çözülecek ve Deniz takımımıza katılacak" diye konuştu.

Kana-Bıyık ile yolların ayrılacağını söyleyen Cevdet Akınal, "Kana-Bıyık ile Marius Sumudica'dan sonra yıldızımız bir türlü barışmadı. Kana-Bıyık, Sumudica'ya bağlı bir oyuncu. Sumudica'nın kumandasında bu hareketleri yapıyor gibi... Erol Hoca, çalışmayan tembel oyuncuları takımda görmek istemiyor. Takımımızdaki 30 oyuncumuz kamp sürecinde 5 kilo zayıfladı. Fakat Kana Bıyık 20 kilo fazlasıyla geldi. Kana Bıyık kampımıza gelmeden 3 gün önce halı sahada maç yapıyor, sakatlanıyor ve sakat sakat kampa geliyor. Konuştuğumuzda ise 'Ben koşmadan da oynarım' diyor. Kana Bıyık'la da konuştuk transfer dönemi bitmeden kensini takım bulup göndereceğiz. Yerli teknik direktör ile aynı dili konuşuruz, bu durum çok önemli bir avantaj. Erol Hoca ile iletişimiz gayet iyi. Erol hocadan çok çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de yeni transfer Steven Caulker, Gaziantep yolunda
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