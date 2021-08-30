Ferdi sigorta!

İlk yarısında isabetli şut çekilmeyen ilk Süper Lig karşılaşması olarak kayıtlara geçen maçın 2. yarısında Kanarya, 9 dakikada uçtu. 46 ve 47’de kalesinde devleşen Lis, Ferdi’ye teslim oldu. 4 dakika sonra Valencia fişi çekti
Sarı-lacivertliler 3'te 3'le milli araya Trabzonspor'un ardından averajla ikinci sırada girdi
VİTOR PEREİRA'YA ARMAĞAN OLSUN
Maçın yıldızı Ferdi karşılaşma sonrası golünü anlatırken, hocasına teşekkür etti: "Sağdan bir hızlı çıkış vardı ve bana geldi. Sonrasında ben aksiyona geçtim ve golü attım. Bu sezon çok şans buluyoruz. Hocaya teşekkür ediyorum, bize güveniyor ve şans veriyor. Bizlerle sürekli iletişim halinde. Helsinki'den sonra benimle konuştu. benden çok memnun olduğunu söylemişti. Golümü ve asistimi Pereira'ya armağan ediyorum."
VALENCİA HAVAYOLLARI! Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia uçuşa geçti. Sakatlıktan çıktıktan sonra forma giydiği Antalya maçında gol perdesini açan Valencia, Avrupa Ligi'nde Helsinki ağlarını 3 kez havalandırdı. Tecrübeli yıldız, dün de skoru 2-0'a getirip bu sezonki 5. golüne ulaştı
REVİRBAHÇE!
FENERBAHÇE'DE bu sezon yaşanan sakatlıkların sayısı 8'e ulaştı. İzmir'e götürülmesine rağmen kasığındaki ağrı nedeniyle riske atılmayan ve kadroya alınmayan Mesut Özil takıma tribünden destek verdi. Yeni transfer Kim ise 67. dakikada sakatlanıp, sahayı sedye ile terk etti. Daha önce Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, İrfan Can ve Novak sakatlanmıştı. Bu isimlerden Valencia ile Mert Hakan takıma döndü.
MESAJINIZ VAR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Nazım'la Gustavo'ya yazılı mesaj gönderdi. Nazım, kaptana kağıtta yazılanlara okurken, Szalai'de mesajı anlamaya çalıştı.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Fenerbahçe'ye gelişi büyük tartışmaları beraberinde getiren ancak imzayı 'Yarım kalmış bir işim var' diyerek atan teknik direktör Vitor Pereira yoluna kayıpsız devam ediyor. Portekizli hoca 7 hazırlık maçı da dahil (5G-2B), 2 Avrupa ve 3 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
KALE KAPALI!
FENERBAHÇE, Süper Lig'de 3'te 3 yaparken kalesinde de gol görmedi. Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den (1998/99) bu yana birSüper Lig sezonunun ilk üç maçında da kalesinigole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.