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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Fırtına önüne çıkanı yıkıyor

Fırtına önüne çıkanı yıkıyor

Bordo-mavili ekip, Roma yorgunluğuna rağmen Giresunspor deplasmanında kazanmasını bildi. Maçın tek golünü sezonun flaş ismi Nwakaeme kaydetti

NWAKAEME'DEN 10 YIL SONRA BİR İLK
SEZONA fırtına gibi başlayan Nwakaeme, üç maçta da ağları sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu, ayrıca bir de asist yaptı. Nijeryalı kanat oyuncusu 2011- 12 sezonunda Burak Yılmaz'ın ardından Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk üç haftasında gol atan ilk oyuncu oldu.

ÜLKENİN EN BÜYÜK YETENEĞİ
Takımının galibiyet golünü atan Nwakaeme, "Milli araya girmeden önceki galibiyet hedefimize ulaştık. Bakasetas ortayı yaptı bana da bitirme kaldı. Abdülkadir Ömür şanssızlıklar yaşadı. Ülkenin en büyük yeteneği. Taraftarlar onu desteklesinler" dedi.

ÇOK ŞEREFLİ BİR DUYGU
TRABZONSPOR'UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'deki 100 maçına çıktı. 25 yaşındaki eldiven, geride kalan karşılaşmalarda kalesinde 113 top görürken 23 kez de rakip forvetlere gol izni vermedi. Uğurcan, "Bu formayı Süper Lig'de 100 kere terletmişim. Kaptan olarak sahaya çıkmak çok şerefli bir duygu. Çocukluk hayalimdi. 100. maçıma kaptan çıkmak ayrı bir gurur ve onur oldu. 3'te 3 yaptık zor bir maçtı" derken, Milli Takım'da da şans bulması halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

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Fırtına önüne çıkanı yıkıyor
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