Kırmızı çizgi opsiyon

İspanyol kulübüyle geçen sezon 4.5 milyon Euro satın alma şartıyla sözleşme imzalayan Kartal, bu kez 2.5 milyon Euro teklif etti. Oyuncu için Madrid’den ‘Tamam’ yanıtı bekleniyor
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Francisco Javier Montero Rubio'yu yeniden kadroya katmak isteyen Beşiktaş, teklifini Atletico Madrid'e iletti. Bir önceki sözleşmedeİspanyol stoperin 25maçta forma giymemesidurumunda750 bin Euroödeme yapılacağıyönündemadde bulunuyordu.Kartal, bu kez söz konusu maddeyi kabul etmeyeceğini Atletico'ya bildirdi. İçerisinde oynama şartı olmayan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan teklife "Tamam" yanıtı geldiği takdirde transfer noktalanacak. Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5milyon Euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon Euro'nunkabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak. Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.