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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Kırmızı çizgi opsiyon

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kırmızı çizgi opsiyon

İspanyol kulübüyle geçen sezon 4.5 milyon Euro satın alma şartıyla sözleşme imzalayan Kartal, bu kez 2.5 milyon Euro teklif etti. Oyuncu için Madrid’den ‘Tamam’ yanıtı bekleniyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Francisco Javier Montero Rubio'yu yeniden kadroya katmak isteyen Beşiktaş, teklifini Atletico Madrid'e iletti. Bir önceki sözleşmede İspanyol stoperin 25 maçta forma giymemesi durumunda 750 bin Euro ödeme yapılacağı yönünde madde bulunuyordu. Kartal, bu kez söz konusu maddeyi kabul etmeyeceğini Atletico'ya bildirdi. İçerisinde oynama şartı olmayan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan teklife "Tamam" yanıtı geldiği takdirde transfer noktalanacak. Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5 milyon Euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon Euro'nun kabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak. Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.

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