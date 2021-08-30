'FATİH TERİM, MUSLERA'YI UYARMALI...'

Sezona formsuz başlayan Muslera'yı bu pasları atmaması için Terim uyarmalı. Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi ve çok pas hatası yaptı. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli.