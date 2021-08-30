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Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:24 Son Güncelleme: 30.8.2021 10:26

Levent Tüzemen'den eleştiri! 'Fatih Terim, Muslera'yı kesinlikle uyarmalı...'

Levent Tüzemen’den eleştiri! ’Fatih Terim, Muslera’yı kesinlikle uyarmalı...’

Galatasaray, dün akşam 2-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı ve beraberliğe razı oldu. 2-2 berabere biten maça Taylan'ın hatası ve Diagne'nin kaçırdığı goller damga vurdu. Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Yusuf Erdoğan da geceyi iki asistle tamamladı. Levent Tüzemen, Diagne ve Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Morutan dün akşam ilk kez parçalı formayı sırtına geçirdi! Morutan, ilk golde asisti yaparken ikinci golün de hazırlayıcısı oldu. Performansıyla alkış alan Morutan, gelecek adına sarı kırmızılı taraftara umut verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Muslera'nın baskı altındaki Taylan'a pas atmasının yanlış olduğunu ifade ederek Terim'e seslendi.

İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

'HER TÜRLÜ SONUCA HAZIR OLACAKSIN...'

Galatasaray'ı izlerken her türlü sonuca hazır olacaksın. Kaçırılan pozisyonlara da yapılan hatalara karşı da sabır tesbihini elinden bırakmayacaksın. Üç gün önce Randers'e karşı çok koşan bir Galatasaray izledik.

'DİAGNE DE BARIŞ DA SEFİLLERİ OYNADI!'

İki topu direkten dönen Diagne'nin çalışkanlığını övdük. Barış Alper'in hızından ve çabukluğundan müthiş keyif aldık. Kasımpaşa maçında Alper de Diagne de sefilleri oynadı. Özellikle gol krallığı tacını takmış Diagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diagne o golleri atsaydı maç çok erken bitecekti.

İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu. Aanholt ile Boey'in yorgunlukları vardı. Boey'in Kasımpaşa'nın ilk golünde Jörgensen'i takip etmemesi büyük hataydı. Umut Bozok'un golünde ise hatanın tümünü Taylan'a yüklemek asıl hata olur. Muslera'nın baskı altındayken Taylan'a topu atması doğru değildi.

'FATİH TERİM, MUSLERA'YI UYARMALI...'

Sezona formsuz başlayan Muslera'yı bu pasları atmaması için Terim uyarmalı. Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi ve çok pas hatası yaptı. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli.

İlk yarıda hücuma çabuk çıkan, tempoyu yükselten, ayağa pas yapan ve bol pozisyon üreten bir Galatasaray izledik. Cicaldau ile Kerem'in attığı iki gol hazırlanış ve takipçilik olarak çok güzeldi.

'MORUTAN RESİTAL SUNDU...'

Morutan vatandaşı Cicaldau'ya attırdığı gol öncesi rakip ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu.

Bu iki Rumen'i fizik olarak güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Cicaldau çıktıktan sonra G.Saray'ın pas ritmi arıza yaptı.

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Levent Tüzemen'den eleştiri! 'Fatih Terim, Muslera'yı kesinlikle uyarmalı...'
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