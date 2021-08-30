Ozan Kabak yeniden Premier Lig’e! Norwich City’den transfer teklifi...

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de kiralık olarak Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a bu kez bir başka İngiliz ekibi Norwich City talip oldu.
İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Norwich City, Ozan Kabak için kulübü Schalke'ye resmi transfer teklifinde bulundu.
Geçen hafta Ozan için Torino'nun teklifini redden Schalke'de milli futbolcunun bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor.
Ozan Kabak, geçen sezonun ilk yarısında Schalke'de 14 maça çıkarken devre arasında transfer olduğu Liverpool'da ise 13 maça çıktı.