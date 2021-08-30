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Giriş Tarihi: 30.8.2021 13:09 Son Güncelleme: 30.8.2021 13:10

Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Umut Meraş için görüşmelere başlandı

Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Umut Meraş için görüşmelere başlandı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Umut Meraş transferi için Le Havre ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi! Siyah beyazlılar N'sakala'nın sakatlığı sonrası sol beke bir takviye yapmak istiyordu. Le Havre takımında oynayan Umut Meraş için KAP açıklaması geldi. Milli futbolcu bu sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlı takım Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Fransa'nın Le Havre takımında oynayan Umut Meraş için görüşmelere başlandığı resmen açıklandı. Umut Meraş, milli takımımızla EURO 2020'de de forma giymişti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN UMUT MERAŞ AÇIKLAMASI!

'Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

GEÇEN SEZON LİGUE 2'DE 31 MAÇA ÇIKTI

Türk milli takımıyla 15 maça çıkan Umut Meraş, daha önce Boluspor ve Bursaspor gibi takımlarda oynadı. Geçen sene Ligue 2'de 31 maça çıkan Umut, bir gol atıp bir de asist yapmıştı.

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Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Umut Meraş için görüşmelere başlandı
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