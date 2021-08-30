Son dakika: Beşiktaş transferi açıkladı! Umut Meraş için görüşmelere başlandı

GEÇEN SEZON LİGUE 2'DE 31 MAÇA ÇIKTI

Türk milli takımıyla 15 maça çıkan Umut Meraş, daha önce Boluspor ve Bursaspor gibi takımlarda oynadı. Geçen sene Ligue 2'de 31 maça çıkan Umut, bir gol atıp bir de asist yapmıştı.