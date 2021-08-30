Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen Francisco Javier Montero Rubio'yu yeniden kadroya katmak isteyen Beşiktaş, teklifini Atletico Madrid'e iletti.
Bir önceki sözleşmede İspanyol stoperin 25 maçta forma giymemesi durumunda 750 bin Euro ödeme yapılacağı yönünde madde bulunuyordu. Kartal, bu kez söz konusu maddeyi kabul etmeyeceğini Atletico'ya bildirdi.
İçerisinde oynama şartı olmayan ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan teklife "Tamam" yanıtı geldiği takdirde transfer noktalanacak.
Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5 milyon Euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon Euro'nun kabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak. Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.
UMUT MERAŞ'IN GELİŞİ HÜCUMA GÜÇ KATTI
Bu arada Beşiktaş sol bek için Umut Meraş'ı 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, bu transferi özellikle Sergen Yalçın'ın çok istediği öğrenildi.
Deneyimli hocanın, stoper mevkiine düşünülen Kaan Ayhan'dan sonuç çıkmayınca, "Umut'u alalım, Rıdvan ile rekabet halinde olurlar. Bu sayede hücumda bir yabancı oyuncu daha sahaya sürme noktasında elimiz rahatlar" diyerek yönetimden 25 yaşındaki sol beki talep etti.
Yalçın'ın bu formülüyle Beşiktaş, stoperde de rotasını yabancıya kırdı ve Montero için teklif yapıldı. Siyah-beyazlıların, Umut Meraş transferini bugün resmen açıklaması bekleniyor.
YENİ TRANSFERLER İÇİN ÜMRANİYE İLE ÖZEL MAÇ
Öte yandan Beşiktaş'ta yeni transferler Alex ve Batshuayi gibi oyuncuların takıma uyum sürecini çabuk atlatmaları için teknik direktör Sergen Yalçın milli arada özel maç alınmasını istedi.
Yönetim bunun üzere harekete geçerek Ümraniyespor ile anlaştı. Siyah-Beyazlılar, 2 Eylül'de TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşılaşacak.
Milli ara dönüşünde Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Beşiktaş'ta teknik heyetin duruma göre ikinci bir hazırlık maçını da isteyebileceği kaydedildi.