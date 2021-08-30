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Giriş Tarihi: 30.8.2021 15:31 Son Güncelleme: 30.8.2021 15:32

Son dakika: Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor! 'Gökhan Gönül gibi gelecekse...'

Son dakika: Caner Erkin’in yeni takımı belli oluyor! ’Gökhan Gönül gibi gelecekse...’

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan milli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor. Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Tahir Kıran, toplantı sonrasında Caner Erkin'in durumuyla ilgili konuştu.

Vitor Pereira'nın 3-5-2 sistemine dönmesi sonrası kadroda düşünülmeyen Caner Erkin, yeni sezona hangi takımda başlayacak? Hem yurt içi hem yurt dışından teklifleri değerlendiren Caner Erkin, kararını kısa süre içinde verecek.

'CANER ERKİN'İ TAKIMDA GÖRMEK İSTERİZ!'

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, 'Caner'i takımda görmek isteriz.' dedi. Kıran, ayrıca basın toplantısından sonra Caner Erkin transferi için görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti.

'GÖKHAN GÖNÜL GİBİ GELİRSE...'

'Caner Erkin ile görüşeceğiz! Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Para için geliyorsa benim takımımda işi yok. Nasıl ki Gökhan Gönül 'Ben Rizespor forması giymek istiyorum' dedi. Onun gibi gelirse başımızın üstünde yeri var.'

Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video

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Son dakika: Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor! 'Gökhan Gönül gibi gelecekse...'
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