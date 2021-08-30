Son dakika: Caner Erkin’in yeni takımı belli oluyor! ’Gökhan Gönül gibi gelecekse...’

'GÖKHAN GÖNÜL GİBİ GELİRSE...'

'Caner Erkin ile görüşeceğiz! Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Para için geliyorsa benim takımımda işi yok. Nasıl ki Gökhan Gönül 'Ben Rizespor forması giymek istiyorum' dedi. Onun gibi gelirse başımızın üstünde yeri var.'

Rizespor'dan Caner Erkin hamlesi! Başkan Tahir Kıran açıkladı | Video