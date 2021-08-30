Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın forvet gözdesi Beto! "Portekiz'in Haaland'ı"

Son dakika haberi... Fenerbahçe, transfer dönemi bitmeden yeni bir golcü kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira, Mbwana Samatta ve sakatlanan Serdar Dursun'u yetersiz görmesi nedeniyle forvet transferinde rota yeniden Portekiz'e çevrildi.
"PORTEKİZ'İN HAALAND'I"
A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın talebi üzerine Portekiz ekiplerinden Portimonense forması giyen Beto ile ilgileniyor. 23 yaşındaki golcü, ülkesi Portekiz'in Haaland'ı olarak anılıyor.
BETO PORTİMONENSE'DEN AYRILIYOR!
Sarı-lacivertlilerin forvet bölgesine transferini düşündüğü Beto, takımı Portimonense ile yol ayrımına geldi.
23 yaşındaki Portekizli golcü, son olarak Portimonense'nin Paços De Ferreira'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.
Portekiz basınında yer alan iddialara göre Beto'nun takımdan ayrılmak istediği belirtildi.
Beto, geçen sezon Portimonense formasıyla çıktığı 31 maçta 11 gol attı ve 3 asist kaydetti.
1.94 metre boyundaki genç forvet, son 2 sezonda Portekiz ekibinde toplamda çıktığı 47 maçta 13 gol atıp 3 de asist yaptı.
CAULKER GİDİYOR!
A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgiye göre, Caulker'ın Gaziantep FK ile anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin Caulker ve Gaziantep FK ile görüşmeleri sürdüğü belirtildi.
KIM VE FERDİ'DEN İYİ HABER
Ayrıca Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlıklarında herhangi ciddi bir durum yok. Kim, Güney Kore Milli Takımı'na katılacak.