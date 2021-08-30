Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
Giriş Tarihi: 30.8.2021 22:54 Son Güncelleme: 30.8.2021 23:01

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…

Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin bu yaz transfer döneminde Belçika'nın Royal Antwerp kulübüne 2 milyon avro bonservis bedeliyle sattığı Michael Frey, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerin aksine performansıyla yıldızlaşmıştı. Belçika'da kendini bulan Frey, sezona damga vuran bir başlangıç yaptı. Belçika basını, Royal Antwerp'in Frey'in alternatifi olarak Samatta'yı düşündüğünü yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'nin 2018 yazında İsviçre Ligi ekibi Zürich'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, sarı-lacivertli formayla bir türlü beklenen performansı verememişti. Üst üste farklı takımlara kiralanan Frey, bu sezonun başında Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer oldu.

Yeni takımıyla yeni sezona oldukça etkili başlayan Frey, Belçika Ligi'nde ilk 5 maçında 7 gol birden attı. Geçtiğimiz günlerde bir sakatlık geçiren İsviçreli oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

Ancak kısa süre içerisinde takıma geri dönen Frey, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri arasında yer alan Royal Antwerp'in en büyük kozları arasında yer alıyor.

Belçika basınından Voetbalbelgie'nin haberine göre Belçika ekibi, Frey'in alternatifi olarak sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen bir diğer golcü oyuncu Samatta'yı düşünüyor.

Haberde, Fenerbahçe'ye Samatta için teklif yapan Royal Antwerp'in, ayrılması beklenen Samatta'nın transferinden umutlu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2020 yılında Aston Villa'dan kiralık olarak katılan Mbwana Samatta, sezon başında 6 milyon avroya satın alındı. Tanzanyalı forvet sarı-lacivertlilerde çıktığı 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Royal Antwerp, Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunanistan'dan Olympiakos, Almanya'dan Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe ile mücadele edecek.

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Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
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