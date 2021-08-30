SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Kasımpaşa-Galatasaray ve Altay-Fenerbahçe'nin maçlarını değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolu eleştirirken, Erman Toroğlu ise Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR - TABAN CEZASIZ KALDI
Galatasaray'a hiç yakışmadı... Özellikle ikinci yarıda oyundan düşmeleri, bireysel hatalar ve Allah'ın lütfuyla 2-0 önden gelip, kaybetmedikleri bir maç. İlk yarı 4-1 olacak karşılaşma ikinci yarı az kalsın Galatasaray'ın kaybedeceği bir mücadele olacaktı. Diagne çok tuhaf... 10 metre öndeyken 20 metrede rakibi tarafından yakalanan bir forvet hatırlamıyorum. Kaçırdığı gollerden birini atsa maç bu hale hiç gelmezdi. Kasımpaşa ilk yarının sonunda 2-1'i bulup umutlandı, ikinci yarıda da son derece ezik oynayan Galatasaray, Taylan'ın rakibine ikram ettiği topla da golü yiyiverdi.
Kerem, Türkiye'nin en iyi yerlilerinden hiç lafım yok. Yeni alınan Rumenler de büyük yıldız olmasalar bile yetenekli oyuncular. Ama ne Berkan ne Taylan bu takımın direkt oyuncuları olamazlar. Fizikleri iyi olduğu sürece sahada dururlar ama biraz düşüş olduğunda sırıtıveriyorlar. Fırat Aydınus, zaman zaman iyi şeyler yaptı ama oyun başında Kasımpaşalı oyuncunun kaval kemiğine vurulmuş bir taban var. Cezasız kaldı... Ayrıca bence Luyindama'nın Yusuf'a yaptığı hareket penaltı. Burada da maalesef VAR daveti olmadı.
YAŞAR KEMAL UĞURLU MÜTHİŞTİ
Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin fizik gücü en yüksek takımı Fenerbahçe... Takım savunmasını da çok iyi yapıyorlar. Belki de en etkili alanları gerideki üç oyuncu. Her güzelliğin, her başarının, her müdahalenin arkasında mutlaka Attila Szalai var. Ama hücum gücü için aynı şeyi söyleyemeyiz. Maç boyunca Altay'a pozisyon vermeyen Fenerbahçe ilk yarıda bırakıp pozisyonu tek şut bile atamadı. İkinci yarı Fenerbahçe işi 15 dakikada bitiriverdi. İki golde de Ferdi Kadıoğlu'nun imzası var. Attığı gol müthiş... Taç çizgisinde atlıyor, rakipe faul yapmadan topu kapıyor, içeri giriyor ve müthiş vuruyor. Kolay bir gol değil.
Hemen ardından da Osayi ki, dün gece iyi oynadı, tam timing'te Ferdi'ye bırakıyor. Ferdi, Valencia'nın önüne; o da tam bir golcü vuruşuyla 3 puanı perçinliyor. Sonuçta Fenerbahçe'de kayıpsız ve gol yemeden yoluna devam ediyor. Belki çok iyi oynamıyorlar ama çok iyi mücadele edip çok iyi koşuyorlar. Yaşar Kemal Uğurlu'yu çok beğendim. Bazı faulleri kaçırmış gibi gözükse de basit müdahalelere asla düdük çalmayarak topu oyunda tutmaya çalıştı.
ERMAN TOROĞLU - SERDAR AZİZ'İN POZİSYONU PENALTI
Maçlar üst üste olunca seyretmek zor oluyor. Önce Kasımpaşa-G.Saray maçına yönlendik. İlk yarı G.Saray iyi oynuyor bu yarıda fırsatlardan faydalansa 5-0 önde bitirebilirdi. Ama sahada bir el freni vardı; Diagne... İki net pozisyonu çıtır çıtır yedi. Kasımpaşa da futbol oynamaya çalıştı ama sanki pikniğe çıkmış gibilerdi. 2-0 geriye düşmelerine rağmen tepki göstermediler.
Devre arası oldu ikinci yarı başladı bu sefer roller değişti. Kasımpaşa futbol oynamaya başladı. G.Saray da direnmeye çalıştı ama maç bir anda 2-2 oluverdi. Ve bu sefer de Kasımpaşa'nın 2. yarıyı önde bitirip sarı-kırmızılıları yenmesi lazımdı, olmadı. İki takım için de devre devre bu kadar değişiklik enteresan.
Bu maçta dikkatimi bir şey çekti. Kerem Aktürkoğlu kabiliyetli bir oyuncu, iyi işler yapıyor ama daha işin başındayken rakibiyle hiç teması yokken hakemi aldatmaya kalkarsan yarın kafa karıştırırsın. Neden mi? Hani Marcao ile olayın oldu ya sahada bu sefer insanlara Marcao bu işi yaptı ama Kerem de masum muydu acaba dedirtirsin, unutma... Biliyorum senin bu yaptığını kimse yazmayacak.
BİR TEK PEREİRA'DA VAR
Dönelim Altay-F.Bahçe maçına. Altay'ın bu seneki futbolcu maliyeti 6.5 milyon Euro, Fener'in maliyeti zaten belli. Altay yeni gelen bir takım. İlk yarıda iki takım arasında hiç fark yok. Siyah-beyazlılar sahanın her yerinde basıyorlar. Hakem de oynat-ı yor. Çok doğru olarak. O zaman da iki takım arasında bir fark gözükmedi. Aynen birinci maçta olduğu gibi 2. devre başladı bu kez sarı-lacivertliler rakibe basmaya başladı.
Belli sertlikte, hakem yine oynattı; doğru olarak. O zaman da aradaki fark çıktı. 4 pozisyonun 2'si gol olunca maç koptu. Heralde Pereira uyandırmıştır devrede. Ferdi'ye bir çift lafım var. Çok güzel gol attın , asist yaptın sonra da hakem kararına saçma şekilde itirazdan kart gördün. Ne gereği var? 90+5'te Serdar Aziz'in pozisyonu net penaltı. Zaten Serdar Aziz stoper olarak her zaman için pimi çekilmiş bomba gibidir.
En sonunda merak ettiğim başka konu daha var. Seyrettiğim teknik adamlar arasında sahada Terim'de akredite kartı yok, görmedim. Avcı'da görmedim, Sergen'de de görmedim. Denizli'de de yoktu. Bir tek Pereira'da vardı. Demek ki bizimkiler akredite kartında papazları oynuyorlar, Pereira işin doğrusunu yapıyor. TFF herhalde gereğini yapar!
BÜLENT TİMURLENK - DENGEYİ BULMALI
Yusuf Erdoğan devrenin sonunda kontrada topla buluştuğunda G.Saray, 3 gün önce bu stadyumda yediği golün benzerini yedi. Eksik yakalandılar, Randers maçındaki Alpaslan'ın yerine bu kez Nelsson, Yusuf Erdoğan kaçırdı ve Jörgensen'den bitiriş... Perşembe akşamı geriye düşmüşlerdi ama dün Kasımpaşa'nın bu golüne kadar rakip fileleri iki kez havalandırmış, üç de net fırsat kaçırmışlardı. Fatih Terim, Randers maçını alan Barış'a yer açmak için Taylan'dan vazgeçmiş bu da orta sahayı Berkan, Cicaldau ve Morutan üçlüsüne teslim etmek demekti.
İlk çeyrekte hücum presten kurtulmak için Berkan'ı iki stoper arasına aldılar ama bu kez de orta sahadaki iki Rumen oyuncuyla mesafe açıldı. Tempoyu yükseltemiyorlar ve topa sahip olmada pas kayıpları yüzünden net üstünlük sağlayamıyorlardı. Top alamayan Barış da sık sık ters kanada gelince Boey sağda yalnız kalırken, Kerem de solda kademede eksik kalıyor, geçen sezon G.Saray'ı tek golle yıkan Yusuf o bölgeyi tehdit ediyordu.
Morutan kumaşını kontrol ve asistle gösterdi, Cicaldau da fırsatçılığını. Diagne'nin kaçırdıkları, 6 dakika sonra Kerem'in gelen golü sonrasında rakibin fişini çekmek için fırsatı Diagne ile harcadıklarında tek farka indiren gol geldi ve skorun komasından çıkan Kasımpaşa ikinci yarıya umutlu ve diri döndü… Luyindama iki hatayla sinyali verdi ardından Taylan'ın kaptırdığı aslında hatanın büyüğünün topu göbekte pres yiyeceği belli arkadaşı Taylan'a atan Muslera'da olduğu gol geldi…
G.Saray'ın Cicaldau ve Morutan ile kalitesini yükselttiği ortada ama futbol bir balans oyunu... İlk yarıda Kasımpaşa, rakip ceza alanında 19 kez topla buluşmuştu. 33 ile maçı bitirirken, 17 hücumla Galatasaray'a şu uyarıyı yaptılar: Öndeki 5'linizin yükünü arkadaki 5'li taşımaz, taşımıyor… Terim'in savunma-hücum dengesini bulması gerekiyor.
GÜRCAN BİLGİÇ - BAŞKALAŞMA
Kabus gibi bir ilk 45 oynadı Fenerbahçe. 32'de ilk şutu çekti, isabet kaydedemeden devre bitti. Oyuna ve topa hakim olmalarına rağmen, ceza alanına etkili gelemediler, üretken olamadılar. Altay'ın direncini artıran bir gelişmeydi bu. Yüksek nabızla mücadele ediyor ve beşli defans bloğunu merkezde de kapattılar. Öne çıkmadıkları için Fenerbahçe'nin defans arkası koşuları da dar alanda kaldı, pozisyon gelmedi.
İkinci yarı ise 10 dakikada ikizi gol dört tehlike yarattılar. Maçı bir anda bitirip, rakibi de kendi oyunlarına davet ettiler. Sonrasında bekleyen, tuzağını kuran, planını yapan Fenerbahçe oldu. Mustafa Denizli'nin Altay'ı için sıkıntılı süre başlamıştı şimdi. Vitor Pereira yine farklı bir 11 ile oynadı. Mesut'un kasığındaki ağrılar ile aslında "maçın anahtarı" da sakatlandı. Valencia'nın veya Osayi'nin beklediği dip paslar Sosa ile Gustavo'dan çıkmadı. Maç kendi kahramanını bekliyordu Fenerbahçe adına. Yine bir genç; Ferdi Kadıoğlu aldı sorumluluğu. Geçen haftaların "tozlanmış" sol kanat oyuncusu olarak, ışığını saçtı ortaya. Nefis bir gol attı, dört dakika sonra da attırdı.
İkinci gol öncesinde bir başka genç Muhammed'in baskıyla aldığı topu, yine bir başka genç Osayi'ye geçirmesi. Onun da Ferdi'yi ceza alanına etkili sokmasını izledik. Ön tarafta kendi özgürlüklerini, özgüvenleri ile inşa ediyor bu gençler. Alternatif olmaktan çıkıp, seçenek haline getiriyorlar kendilerini. Üç günde bir maç etabında kazanmak önemli. Transferlerin beklendiği süreci kayıpsız kapatıyor Fenerbahçe. Uzun zaman sonra sezona ilk defa eline "joker" alarak başladı.
LEVENT TÜZEMEN - DIAGNE'YE HİÇ YAKIŞMADI
Galatasaray'ı izlerken her türlü sonuca hazır olacaksın. Kaçırılan pozisyonlara da yapılan hatalara karşı da sabır tesbihini elinden bırakmayacaksın. Üç gün önce Randers'e karşı çok koşan bir Galatasaray izledik. İki topu direkten dönen Diagne'nin çalışkanlığını övdük. Barış Alper'in hızından ve çabukluğundan müthiş keyif aldık. Kasımpaşa maçında Alper de Diagne de sefilleri oynadı.
Özellikle gol krallığı tacını takmış Diagne'ye kaçırdığı goller hiç yakışmadı. Diagne o golleri atsaydı maç çok erken bitecekti. İlk 11 şansını yakalayan Alper'in bırakın hızlı oynamasını koşacak hali bile yoktu. Aanholt ile Boey'in yorgunlukları vardı. Boey'in Kasımpaşa'nın ilk golünde Jörgensen'i takip etmemesi büyük hataydı. Umut Bozok'un golünde ise hatanın tümünü Taylan'a yüklemek asıl hata olur. Muslera'nın baskı altındayken Taylan'a topu atması doğru değildi. Sezona formsuz başlayan Muslera'yı bu pasları atmaması için Terim uyarmalı.
Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi ve çok pas hatası yaptı. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli. İlk yarıda hücuma çabuk çıkan, tempoyu yükselten, ayağa pas yapan ve bol pozisyon üreten bir Galatasaray izledik. Cicaldau ile Kerem'in attığı iki gol hazırlanış ve takipçilik olarak çok güzeldi. Morutan vatandaşı Cicaldau'ya attırdığı gol öncesi rakip ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu. Bu iki Rumen'i fizik olarak güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Cicaldau çıktıktan sonra G.Saray'ın pas ritmi arıza yaptı.
ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE'DE ÜÇLÜ DEFANS OTURDU
Dün gece İzmir'de ilk yarıdaki saha içi görüntüsü tam bir kısır döngü idi... Ligin yeni takımı Altay, yeni transferleri ile iki maçta 6 puan almanın özgüveni ile hırslı bir mücadele sergiliyordu. Hücum güçleri sıfıra yakındı ama Fenerbahçe'yi bozmayı başarıyorlardı. Fenerbahçe domine ettiği oyunda ofansif anlamda üstünlük sağlayamıyordu. Top kayıpları da üst seviyedeydi. Tek pozisyona 43. dakikada bir kontratakta Muhammed girdi.
İkinci yarının başı ise ilk devrenin tersi idi. Fenerbahçe yüksek tempo ile Altay'ı hataya zorlayacak bir baskı kurdu. Kısa sürede Ferdi yoktan bir gol var etti... Kızaklayarak rakipten bir top çaldı, ondan sonra kendine pozisyon hazırlayıp çok güzel vurdu. Kısa süre sonra da Valencia takımı rahatlatan ikinci golü attı. Daha sonra Fenerbahçe 2 farklı skor avantajının rahatlığı ile oyunu rölantiye aldı.
Zaten Altay'ın birbiri ile uyum sağlamamış oyuncuları ile baskılı oyunda üretkenlik sağlaması mümkün değildi; öyle de oldu ve Fenerbahçe üç puanı hanesine yazdırdı. Sahanın en iyisi bir gol ve bir asistle Ferdi idi... Genç Muhammed de çok koştu, iyi işler yapmak için uğraştı. 77 dakika sahada kalarak da deneyim kazandı. Fenerbahçe'de üçlü defans oturdu.
Oynadıkça aralarındaki uyum da artıyor. Aslında ofansif açıdan etkili bir oyun oynandığında kazanılan duran toplarda başta Szalai olmak üzer her an gol de atabilirler. Dün gece hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu da beğendim. Bir iki tane neticeye tesir etmeyen yanlış kararı oldu ama az düdükle oyunu oynatmaya çalışması önemli bir artısıydı.