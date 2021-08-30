Ayrıca Berkan tek başına orta alanı kontrol edemedi ve çok pas hatası yaptı. Taylan'da da fiziksel olarak ciddi bir düşüş var. Galatasaray yönetimi orta alanı oyunun iki yönünü de oynayan bir oyuncuyla güçlendirmeli. İlk yarıda hücuma çabuk çıkan, tempoyu yükselten, ayağa pas yapan ve bol pozisyon üreten bir Galatasaray izledik. Cicaldau ile Kerem'in attığı iki gol hazırlanış ve takipçilik olarak çok güzeldi. Morutan vatandaşı Cicaldau'ya attırdığı gol öncesi rakip ceza alanı içinde çalım resitali sundu. Kerem'in attığı gol öncesi yine Morutan'ın takipçiliği ve topu kapması akıl doluydu. Bu iki Rumen'i fizik olarak güçlendiklerinde izlemek ilginç olacak. Cicaldau çıktıktan sonra G.Saray'ın pas ritmi arıza yaptı.