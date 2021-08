YAŞAR KEMAL UĞURLU MÜTHİŞTİ

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye'nin fizik gücü en yüksek takımı Fenerbahçe... Takım savunmasını da çok iyi yapıyorlar. Belki de en etkili alanları gerideki üç oyuncu. Her güzelliğin, her başarının, her müdahalenin arkasında mutlaka Attila Szalai var. Ama hücum gücü için aynı şeyi söyleyemeyiz. Maç boyunca Altay'a pozisyon vermeyen Fenerbahçe ilk yarıda bırakıp pozisyonu tek şut bile atamadı. İkinci yarı Fenerbahçe işi 15 dakikada bitiriverdi. İki golde de Ferdi Kadıoğlu'nun imzası var. Attığı gol müthiş... Taç çizgisinde atlıyor, rakipe faul yapmadan topu kapıyor, içeri giriyor ve müthiş vuruyor. Kolay bir gol değil.