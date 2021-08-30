Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçı sonrası ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Giriş Tarihi: 30.8.2021 18:39 Son Güncelleme: 30.8.2021 19:04

Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçı sonrası ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçı sonrası ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…

Son dakika haberi… Dünya futbolunu derinden sarsan Barcelona ve Lionel Messi’nin ayrılığı, Arjantinli yıldızın Fransız devi Paris Saint-Germain’e transfer olmasıyla birlikte yeni bir dönemi başlattı. Adeta bir devrin kapandığı, bir devrin açıldığı bu transferin yankıları sürüyor. PSG’ye transfer olduktan sonra ilk maçına çıkan dünya yıldızı, Fransız taraftarlardan büyük sevgi gördü. Maçın son düdüğünün ardından ‘yok artık’ dedirten o gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Barcelona'da 16 yıl süren kariyerinin ardından beklenmedik bir kararla takımdan ayrılan Lionel Messi, gözyaşlarıyla veda ettiği İspanyol devinden sonra dünya futbolunun en zengin kulüplerinden birisi olan PSG'ye imza attı.

La Liga'nın finansal yönetmeliklerini karşılayamayan Barcelona, Lionel Messi'den maaş indirimi yapmasını istemişti. Arjantinli yıldız ise maaşında yüzde 50 indirim yapmayı kabul etti.

Ancak bu indirim oranı da yıldız oyuncunun Barcelona'da forma giyebilmesine yetmedi.

Bunun üzerine Barcelona ile yaptığı görüşmeleri durduran Lionel Messi, efsanesi olduğu kulüpten resmen ayrıldı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi, futbol dünyasında büyük sükse yarattı.

Fransız devinin bu sene kurduğu rüya kadrosunun son bombası olan Lionel Messi, Barcelona forması giydiği dönemde en büyük rakiplerinden birisi Sergio Ramos ile takım arkadaşı oldu.

FRANSA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

PSG'ye imza atmasından sonra takımla birlikte 2 hafta boyunca çalışan Lionel Messi, oynamak için hazır gelmeyi bekledi.

Ligue 1'de 4. hafta maçında Reims'e konuk olan Paris Saint-Germain, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın ikinci yarısı oynanırken 66'ıncı dakikada Messi oyuna girdi.

Oyuna girdiği andan itibaren alkışlarla karşılanan Arjantinli efsane, topu her ayağına aldığında tribünlerden büyük sevgi gördü.

Rakip savunmayı zorlayan pozisyonlara giren Lionel Messi, birçok sert müdahaleye de maruz kaldı. Maç sonunda ise tüm futbolcular Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Reims kalecisi Rajkovic'in kendi oğluyla Messi'nin fotoğrafını çekmesi de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

MAÇTAN SONRA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN DETAY

Lionel Messi'nin PSG'de sahne aldığı ilk maç, futbol maçları arasında gecenin en çok izlenen maçı oldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo, Reims-PSG maçının İspanya'da kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı.

İspanya televizyon kanalı Telecinco, Reims-PSG maçını İspanyol futbolseverler için yayımlayan kanallardan birisi oldu.

Mundo Deportivo, Reims-PSG maçını yayınlayan İspanyol televizyon kanalı Telecinco'da Lionel Messi'nin oyuna girdiği dakikalarda anlık izleyici sayısının 2.924.630 kişiye kadar yükseldiğini açıkladı.

Bunun dışında ise ünlü Twitch kanalı Ibai Llanos, Reims-PSG maçında 2 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
Son dakika haberi: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya'dan sürpriz transfer
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı?
Son dakika: Kasımpaşa maçı sonrası sert sözler: Son derece ezik oynayan Galatasaray! "Marcao yaptı ama Kerem masum muydu?.."
Son dakika haberi: Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti
MEB'den son dakika açıklaması | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
Zafer Bayramına özel 30 Ağustos mesajları ve sözleri 2021 | 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve resimli Atatürk sözleri!
SON DAKİKA | 884 bin kişiyle aşının güvenliği ispatlandı! mRNA aşıları güvenli
Son dakika haberi | Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İşte ilk ifadesi: Bu yüzden kinlendim!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçı sonrası ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA