Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçı sonrası ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…

La Liga'nın finansal yönetmeliklerini karşılayamayan Barcelona, Lionel Messi'den maaş indirimi yapmasını istemişti. Arjantinli yıldız ise maaşında yüzde 50 indirim yapmayı kabul etti.
Ancak bu indirim oranı da yıldız oyuncunun Barcelona'da forma giyebilmesine yetmedi.
Bunun üzerine Barcelona ile yaptığı görüşmeleri durduran Lionel Messi, efsanesi olduğu kulüpten resmen ayrıldı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra PSG'ye imza atan Lionel Messi, futbol dünyasında büyük sükse yarattı.
Fransız devinin bu sene kurduğu rüya kadrosunun son bombası olan Lionel Messi, Barcelona forması giydiği dönemde en büyük rakiplerinden birisi Sergio Ramos ile takım arkadaşı oldu.
FRANSA'DA İLK MAÇINA ÇIKTI
PSG'ye imza atmasından sonra takımla birlikte 2 hafta boyunca çalışan Lionel Messi, oynamak için hazır gelmeyi bekledi.
Oyuna girdiği andan itibaren alkışlarla karşılanan Arjantinli efsane, topu her ayağına aldığında tribünlerden büyük sevgi gördü.
Rakip savunmayı zorlayan pozisyonlara giren Lionel Messi, birçok sert müdahaleye de maruz kaldı. Maç sonunda ise tüm futbolcular Messi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Reims kalecisi Rajkovic'in kendi oğluyla Messi'nin fotoğrafını çekmesi de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.
MAÇTAN SONRA 'YOK ARTIK' DEDİRTEN DETAY
Lionel Messi'nin PSG'de sahne aldığı ilk maç, futbol maçları arasında gecenin en çok izlenen maçı oldu. İspanyol basınından Mundo Deportivo, Reims-PSG maçının İspanya'da kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı.
İspanya televizyon kanalı Telecinco, Reims-PSG maçını İspanyol futbolseverler için yayımlayan kanallardan birisi oldu.
Mundo Deportivo, Reims-PSG maçını yayınlayan İspanyol televizyon kanalı Telecinco'da Lionel Messi'nin oyuna girdiği dakikalarda anlık izleyici sayısının 2.924.630 kişiye kadar yükseldiğini açıkladı.
Bunun dışında ise ünlü Twitch kanalı Ibai Llanos, Reims-PSG maçında 2 milyondan fazla seyirciye ulaştı.