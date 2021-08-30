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Giriş Tarihi: 30.8.2021 16:47 Son Güncelleme: 30.8.2021 17:15

Son dakika: Ronaldo'nun boşluğunu o dolduracak! Avrupa transfer piyasası karıştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Ronaldo’nun boşluğunu o dolduracak! Avrupa transfer piyasası karıştı...

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olmasının ardından Juventus'tan sürpriz bir atak gelecek! Son dakika bilgisine göre Juventus, Ronaldo'nun boşluğunu PSG'nin yıldızıyla dolduracak. Bu yaz transfer dönemi ilginç imzalara sahne oluyor. Sergio Ramos ve Lionel Messi'nin PSG'ye imza atmasının ardından Ronaldo da İngiltere'ye geri döndü.

Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe Paris'te buluştu! Yıldızlar karması olarak değerlendirilen kadro bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adaylarından. Juventus ise Cristiano Ronaldo olmadan çıktığı ilk maçta Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Gabriel Jesus'u bitiremeyen Juventus'un yeni hedefi belli oldu.

SON DAKİKA: RONALDO'NUN YERİNE PSG'NİN YILDIZINI İSTİYORLAR!

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Real Madrid, PSG'ye teklifini 170 milyon Euro'dan 180 milyon Euro'ya yükseltti.

Calcio Mercato'nun haberine göre Mbappe transferi için son gün Salı! Eğer Real Madrid'in teklifi kabul edilmezse bu transfer çözümsüz bir noktaya ulaşabilir.

Mbappe ile PSG'nin sözleşmesi gelecek sezonun Haziran ayında bitiyor. PSG, 180 milyon €'luk teklifi kabul etmezse Fransız yıldız seneye bedava takımdan ayrılabilir.

MBAPPE GİDERSE HAALAND VE RİCHARLİSON İLK ADAY!

Transferde domino etkisi devam ediyor. Eğer Mbappe, Real Madrid'e satılırsa PSG'nin iki hedefi var.

Brezilyalı golcü Richarlison ve Norveçli Haaland öne çıkan adaylar arasında. Bir sürpriz girişim de Juventus'tan geldi.

RONALDO YERİNE ICARDİ! SERİA A'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Ronaldo olmadan gol problemi çeken Juventus, golcü arayışlarına devam ediyor. Moise Kean'i transfer eden Juventus'ta ilk hedef Icardi!

Calcio Mercato, Juventus'un Icardi'yi çok istediğini duyurdu. Daha önce İtalya'da Sampdoria ve Inter'de forma giyen Arjantinli golcü yeniden Çizme'ye dönebilir.

Icardi ile PSG arasındaki sözleşme 2024 yılında sona eriyor.

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Son dakika: Ronaldo'nun boşluğunu o dolduracak! Avrupa transfer piyasası karıştı...
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